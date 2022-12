Cacho y Pinky, en el homenaje de Aptra

En 2018, Pinky y Cacho Fontana fueron noticia porque trascendió que, juntos, pasaban sus días en un geriátrico porteño. Ese mismo año, la pareja, que supo conformar una de las duplas más exitosas de la tevé argentina, fue homenajeada por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina (APTRA) en el marco de la celebración de los Martín Fierro.

En ese marco, Fontana, que falleció en julio de este año, aseguró: “Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio, que ha sido tan generoso con nosotros, que nos ha dado tanto. Ese público que a lo mejor me estoy despidiendo ahora de ellos”.

Visiblemente achacada, y del brazo de Héctor Larrea, Pinky se acercó al micrófono y manifestó: “Cómo no me voy a sentir cómoda si la radio y la televisión son los únicos lugares en el mundo donde jamás he tenido miedo”.

Y tras un aplauso cerrado y mucha emoción entre los presentes, Pinky se refirió a su v ida en la residencia: “Lo escuchaba a Cacho y él me dio una sorpresa. Estuvimos 30 años sin vernos y un día me llama por teléfono, yo ya llevaba un largo tiempo en la cama, y me dice: ‘Hay un amigo mío que se llama Salvador que quiere hablar con vos’. Era el dueño de la clínica que hace honor a su nombre. Por eso este homenaje que me sensibiliza tanto se lo dedico a él, porque si no fuera por él yo no estaría acá para recibirlo”.