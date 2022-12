Estallan de bronca en barrio de La Plata: les cortaron cable e internet a horas del partido

"Parece una broma", deslizó Mercedes, una vecina de 30 entre 38 y 39 del barrio La Loma de La Plata, porque a horas del trascendental partido de la Selección Nacional ante Países Bajos por cuartos de final del Mundial de Qatar, se cortó el servicio de cable e internet.

La usuaria afirmó que el problema se reiteró en los últimos días y que desde hoy a las 9 volvió a padecer u nuevo corte. "Es un desastre Flow Cablevisión.

Parece una broma, porque se para el país y los tipos no atienden. Si no hay internet no podremos mirar el partido, qué vamos a hacer", lamentó.

Sin embargo, la mujer no perdía las esperanzas de que la empresa normalice ambos servicios para poder disfrutar en familia del partido que jugará a las 16 horas el seleccionado nacional.