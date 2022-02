VIDEO.- Albañil recibió 27 puntos en la pierna tras ser atacado por un pitbull en la calle

Conmoción por un nuevo caso de violencia que involucra a un perro. En esta ocasión un Pitbull atacó a un hombre en el Municipio de Hurlingham, Zona Oeste del Gran Buenos Aires, y le provocó grandes heridas en el cuerpo.

El trágico episodio ocurrió en Felipe Pastre 2000. Un vecino que salió de su domicilio perdió de vista a su animal y dejó escaparlo. Así es como saltó el paredón y se aferró de manera directa a la pierna de un albañil que pasaba por allí.

Otro de los trabajadores de la obra, compañero de la víctima, fue quien logró tomar al perro por debajo de la mandíbula y así fue como le soltó la pierna.

“Saltó un paredón de 1,20 metros, y se me vino encima. Me dio tiempo a cruzar un poco la calle y me atacó en la pierna izquierda. Si yo no reaccionaba y me quedaba quieto, en el mismo salto me podría haber agarrado de la cabeza o el cuello”, dijo el hombre atacado.