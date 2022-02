Wanda dice que con Icardi están “súper bien”

Después de que Mauro Icardi dejara de seguir a su pareja, Wanda Nara, en Instagram, para luego borrar su cuenta de la red social, estallaron las versiones de crisis en torno a la pareja.

Wanda mantuvo el silencio hasta recientemente, alimentando las versiones, pero tras hablarlo esta semana con sus seguidores le respondió también a Ángel De Brito, que relató el intercambio: “Hablé con Wanda y me dijo que están súper bien. Y que ella no me escribió desde la cuenta de Icardi”. ¿Le creen o no le creen?