Epidemiólogo de Harvard advierte que la Ómicron no es una variante leve

Un epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, William Hanage, y un profesor asistente de la escuela de Medicina de Harvard, Roby Bhattacharyaa, advirtieron que la variante Ómicron no es tan leve como parece. Esta información fue revelada en un artículo que compartió el New England Journal of Medicine.

Allí los expertos remarcan la importancia de dejar de considerar como leve la nueva variante sudafricana. Desde que apareció en noviembre del año pasado en Botswana y Sudáfrica, la Ómicron ha sido considerablemente más contagiosa, llegando a representar una nueva ola en todo el mundo.

Pese a que los contagios subieron exponencialmente y las internaciones permanecieron bajas, la Organización Mundial de la Salud la considera de alta peligrosidad. Para los expertos, lo que hizo que la nueva variante no tenga tanto impacto en las internaciones es que gran parte del mundo estaba inmunizada con las vacunas y otros tantos se habían contagiado recientemente.

Hanage destacó que, si bien los síntomas no son tan fuertes como en otras variantes, tienen la característica de poder durar hasta seis meses dentro del organismo. Para que esto continúe así, agregó, es fundamental que la mayor cantidad de población esté vacunada con al menos dos dosis.