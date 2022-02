Las tres apps esenciales que se podrían tener instaladas para ahorrar en el súper

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), la inflación interanual de enero 2021 y enero 2022 alcanzó el 53,35%.

La elevada inflación impactó negativamente en el precio de los alimentos y, por ejemplo, los lácteos y los huevos tuvieron un aumento anualizado del 61%, mientras que el asado aumentó alrededor del 206%, conforme al índice de Precio al Consumidor (IPC) del Indec.

En este contexto, ya existen varias aplicaciones móviles que quieren ayudar a todos los argentinos a ahorrar en supermercados: sirven para comparar precios, encontrar ofertas “secretas” y hasta devuelven parte del dinero luego de la compra. Cuáles son y cómo se usan.

GELT

Se trata de una aplicación móvil que permite a los argentinos subir su ticket de compra de un supermercado y recibir la devolución de dinero mediante la misma billetera de Gelt.

Lo único a tener en cuenta es que Gelt tiene una lista de supermercados y farmacias adheridos. En el caso de utilizar el descuento en un lugar no adherido, la cámara del celular y la aplicación no reconocerá el ticket cuando la persona lo escanee. Entonces, no recibirá el dinero.

Además, es importante destacar que para retirar el dinero en efectivo, es necesario tener más de $1.000 en la cuenta.

Una vez que el usuario llegó a ese monto, puede dirigirse al cajero y elegir la opción “retirar dinero sin tarjeta” para retirarlo.

COMPRANDO

Se trata de una red social en la que los argentinos pueden enviar información en tiempo real sobre los precios de los productos. En otros términos, Comprando es una gran base de datos que recopila los precios de 65.000 productos en comercios de cualquier parte de la Argentina.

Según los desarrolladores de la app, crearon Comprando para que todos puedan decidir mejor a la hora de realizar una compra en un supermercado. Esta metodología de chequeo puede ayudar a las personas a ahorrar.

Para comenzar a usarla y comparar precios en distintos comercios, primero se debe descargar la aplicación en el teléfono celular y registrarse. Luego, se puede buscar, escanear y compartir información sobre productos en comercios.

DÓNDE COMPRO

Mediante esta app móvil, los argentinos pueden escanear los códigos de barras de los productos de un supermercado o ingresar manualmente su nombre o la marca para buscar y comparar precios.

Además, se pueden agregar los productos a un carrito para simular una compra y el precio final de lo que se gastará en el supermercado.

Para empezar a usarla, hay que descargarla en un teléfono celular y registrarse. Según las reseñas de los usuarios, la aplicación es “excelente” y muestra información detallada sobre si los descuentos y los precios todavía están vigentes en el local.