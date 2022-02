Mucho cuidado, estafador suelto en La Plata: dice ser "asesor" y promete dólares y criptomonedas

Bronca e indignación de vecinos de La Plata por un joven estafador que se hace pasar por "asesor financiero", prometiendo cambiar la moneda nacional a dólares y en criptomoneda, pero nada de eso es verdad, según afirmaron. Es que en las últimas horas una mujer, víctima de este individuo -ya identificado-, realizó la denuncia, y a raíz de eso decenas de personas se contactaron con ella para confirmar que también fueron engañadas.

Se trata de un joven “trader” que compra y vende criptomonedas, pero que engaña a sus conocidos diciendo que es asesor. Al igual que Simón Liviev, el personaje del documental de Netflix, muestra en sus redes que es un acaudalado hombre para no levantar sospechas. Mientras tanto, ofrece el servicio del manejo de inversiones en monedas virtuales, pero resulta ser una fachada para captar a sus víctimas.

Una de las damnificadas relató a EL DIA que “no solo se quedó con una suma de 30 mil pesos, sino que además me hizo sacar un préstamo porque supuestamente me dijo que se había quedado varado en Pinamar y qué no tenía cómo volver”. Por su parte, otro joven aseguró haber caído en la trampa: “le di casi 50 mil pesos para comprar cripto y se borró. No lo encontré más a la rata, me dijo que era para invertir y me devolvía el doble y nunca más apareció”, contó. Una vecina también dijo haberle entregado dinero para invertir, aunque no trascendió la cifra.

Asimismo la mujer confirmó que una vez que lo hizo público, el apuntado como el estafador se mostró "indignado" y le mandó una foto con el dinero que le iba a devolver. "Encima de todo se hizo el indignado, pero gracias a la denuncia que hice muchas personas salieron a confirmar mis sospechas. Esto no debe quedar así", contó.

La denuncia penal contra J.C fue radicada en la UFI Nº 1 de La Plata, que subroga la fiscal Cecilia Corfield. En total, estiman que ya sustrajo alrededor de 100.000 pesos.

Cabe remarcar que por ahora no se sabe nada se sabe del joven estafador, ya que cerró sus cuentas redes sociales como Instagram y Facebook.