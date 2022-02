Revuelo con un dirigente de los Derechos Humanos: golpeó a una empleada

El violento ataque de un dirigente de derechos humanos y militante kirchnerista a una joven empleada desató ayer una fuerte polémica en las redes sociales. Fue al conocerse un video en el que el titular de la Liga por los Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, insulta y golpea a la secretaria de una empresa de micros en la Costa, por un retraso en la llegada de un ómnibus.

Al viralizarse el video, el dirigente se disculpó por las redes sociales con los integrantes de su espacio político y justificó su comportamiento al afirmar que sufre una dolencia que lo convierte en “discapacitado motriz”.

El episodio ocurrió el jueves pasado en la Terminal de Ómnibus en Santa Clara pero se conoció ayer. En el video, que dura unos 45 segundos, se lo ve a Schulman enojado, quejándose a los gritos por el retraso de su colectivo. Luego se escucha a la empleada reir y el dirigente avanza traspasando el mostrado de atención al público y, al ingresar al espacio de la mujer, la insulta diciéndole “pelotuda”.

Tras este insulto, segundos más tarde le grita “hija de puta” y es el momento donde la golpea en la cabeza, frente a otra clienta que estaba esperando en el mismo instante. Al ver lo ocurrido, la mujer sale a pedir ayuda e ingresa personal de seguridad para intervenir en la situación, al tiempo que la empleada agredida le pedia que se retirara y sólo recibía más insultos.

LAS DISCULPAS

“Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica“, escribió el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

“Como muchos saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, siguió Schulman y agregó: “Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”.

Pese al pedido de disculpas, en Twitter lo criticaron ya que aseguran que tal versión de “discapacidad motriz” la utiliza solo para “defenderse”: Uno de los comentarios fue: “Se oculta tras una aparente discapacidad motriz. Hay fotos donde se lo ve en bicicleta perfectamente, al defensor de los derechos humanos”.

HABLÓ LA EMPLEADA

En tanto, la empleada agredida habló ayer públicamente sobre lo ocurrido y afirmó que no sintió “sus sinceras disculpas”.

De nombre Candela, al dar su versión de los hechos, afirmó que el episodio ocurrió tan rápido que no le dio tiempo a nada y que “nunca pensé que me iba a pegar”.

Al mismo tiempo, indicó que, una vez ocurrido, Schulman comenzó a acusarla y a negar haberla agredido. Y explicó que, luego, todo se aclaró una vez que pudieron observarse las imágenes de la cámara de la empresa, ubicadas detrás del mostrador. “Si no hubiera sido por los videos, por poco estoy presa yo”, lanzó la mujer.

Por otra parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, repudió ayer la agresión del dirigente K. “Es inadmisible, involucre a quien involucre”, dijo en declaraciones públicas.

Al mismo tiempo, afirmó que espera que la Justicia actúe con rapidez y resaltó que está a disposición para acompañar a la mujer que fue agredida. “La violencia de género es inadmisible en cualquier situación, involucre a quien involucre”, remarcó.