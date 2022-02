La falta de apoyo policial, otra vez en la mira por el caso de la agente golpeada

No fue la primera vez la de anteayer, en horas de la madrugada, en la hamburguesería de 4 y 53, ni el martes pasado a la mañana en la calle con más movimiento en la Ciudad. Pasa seguido. Inspectores de la Municipalidad que realizan controles a la venta ilegal callejera o a las actividades nocturnas, entre otros rubros de su función, reciben agresiones mientras hacen esas tareas y directamente las suspenden por no contar con apoyo de la Policía como recurso para frenar la violencia.

Esta vez, le tocó a la inspectora Verónica Bustos y contó sobre ese tipo de situaciones: “Todo esto pasa porque no hay apoyo policial. Si bajamos a un procedimiento y hay acompañamiento policial, es indiscutible. No nos tocan. Nos pueden llegar a insultar y es ahí donde la policía actúa. En muchos procedimientos tenemos que desestimar y aclarar que por falta de acompañamiento policial no se puede realizar”, dijo.

La semana pasada, ante la vista de policías que estaban a dos o tres metros de un operativo contra la venta ilegal en 7 entre 47 y 48, un grupo de manteros frenó la actuación y además arrebató la mercadería que había sido cargada en un móvil de la Municipalidad. La violencia se manifestó con un forcejeo entre otra inspectora y un mantero. También, cuando otro “ambulante” se puso cara a cara con un agente de la Comuna y le tironeó al menos dos veces el barbijo. Antes, cuando su “colega” quitaba prendas embolsadas del baúl del auto oficial, colaboró con la ofensiva abriendo una de las puertas traseras. Ese día, volvieron a ganar los manteros en el Centro.

La violencia volvió a aparecer en la madrugada del domingo, según la denuncia Municipal. Alrededor de las 4, tras denuncias vecinales por ruidos molestos emanados de la esquina de 4 y 53, Bustos se presentó junto a otros inspectores. Denunció que cuando grababa el operativo de clausura del negocio, una agresión con un codazo al supervisor de la tarea, fue el prólogo del ataque que sufrió por parte de otra mujer, que vinculó con el comercio.

Ayer, llevaba un cuello ortopédico y una venda que cruzaba el pómulo derecho. Dijo sentirse cansada y dolorida. También padece con la incertidumbre sobre su salud, más allá de esos rastros que le dejó el ataque a trompadas que denunció: “Tengo cáncer de huesos. Tengo que hacer un estudio para ver si no se revirtió la calidad de vida que yo tenía”, dijo sobre los avances que mostró tras un año de tratamiento por esa enfermedad.

Los inspectores clausuraron el local y fueron a denunciar las agresiones a la comisaría primera. Según la Comuna, en pocas horas, el comercio abrió “violando el acta de infracción que exigía el cierre hasta que tome intervención la Justicia de Faltas local”. Entonces, el domingo los agentes de Control Ciudadano volvieron a intimar a los dueños para que cierren las puertas y se colocaron las fajas de clausura hasta tanto se resuelva la situación judicial. Ayer, a la tarde el Juzgado de Faltas N°4, a cargo de la jueza María Laura Arnar, ordenó la clausura preventiva.

En este contexto, el propietario del lugar, Carlos Tiravantty, denunció a través de una red social que los inspectores ingresaron al lugar cuando ya estaba cerrado y el público de la fiesta que definió como “privada” se había retirado. También que fue agredido por el equipo municipal y también un familiar suyo, menor de edad.