Audaz golpe en La Loma: guantes, barretas y “una hoja de ruta”

Los robos en departamentos de edificios del barrio La Loma, casi siempre ejecutados con la modalidad escruche, se han vuelto tan comunes que ya han dejado de ser una novedad para quienes residen allí. “Se podría decir que los robos ya son parte de la identidad del barrio. Cuando te preguntan ‘dónde vivís’, decís ‘La Loma’ y te tiran la típica: ‘Está jodida la mano por ahí, ¿no?’. Quién no tiene un conocido que viva en esta zona que no haya sufrido un asalto. Es lamentable decirlo pero es la verdad”, expresó con resignación una mujer que reside en un edificio que en las últimas horas se convirtió en blanco del delito.

Tal como publicó este diario en su edición anterior, se trata de la torre ubicada en 41, entre 16 y 17, en donde tres consorcistas pasaron a engrosar la larga lista de víctimas de robos que se vienen cometiendo en edificios del sector con la modalidad “escruche”, como se conoce en la jerga urbana a la acción de ingresar por la fuerza a las propiedades en ausencia de sus dueños.

A plena luz del día un grupo de delincuentes ingresó a dicho complejo habitacional tras forzar la puerta de entrada.

Una vez que tuvieron acceso a las escaleras y pasillos, se dirigieron al quinto piso en donde, según calculan los damnificados, dieron el primer golpe. Luego descendieron hasta el primer piso y penetraron en otras dos propiedades.

“Se podría decir que los robos ya son parte de la identidad del barrio. Lamento decirlo pero es la verdad”

Vecino del edificio asaltado

Según los indicios que quedaron en el lugar, en los tres casos emplearon una barreta y el mecanismo de la palanca para abrir las puertas. Una de las víctimas señaló que el edificio se caracteriza por tener una gran cantidad de departamentos vacíos ya que hace muy poco tiempo finalizó su construcción. Esta situación sumada a que buena parte de los vecinos se encuentran de vacaciones generó un escenario más que propicio para los delincuentes. Es que, según las averiguaciones que hizo la policía, ninguno de los vecinos que se encontraba presente el domingo por la tarde se percató de que en ese lugar se estaban llevando a cabo varios robos.

“Hay que sumarle que debieron haber procedido con suma cautela y sigilo”, proyectó una de las víctimas. Por otra parte, se informó que en el edificio no hay cámaras y que la seguridad era - al menos hasta ayer- “precaria”, indicó un vecino. “Ayer se sumó una cerradura. Hasta el domingo sólo teníamos un pase magnético. La administración mandó a poner llave y esperemos que en los próximos días instalen cámaras, al menos para disuadirlos un poco”.

Fue así que los ladrones revisaron cada vivienda a sus anchas y se tomaron su tiempo para elegir qué objetos de valor llevarse.

Si bien el caso se encuentra en plena fase de investigación, una de las hipótesis que se baraja en el edificio apunta a la posibilidad de que haya existido un entregador que se encargó de brindar información acerca de la ausencia de los moradores aunque también se habla sobre la chance de que los ladrones hayan estado haciendo tareas de inteligencia durante las jornadas que precedieron al robo.

“Sin duda tenía trazada una hoja de ruta. No puedo entender que justo hayan robado los únicos dos departamentos que están habitados en el primer piso y el único del quinto piso. Esta gente venía con data. Porque no es que le rompieron la puerta a otros departamentos. Vinieron directo a los nuestros”, proyectó una de las damnificadas.

Es sabido que en estos meses de verano, quienes se ocupan de actuar con fines delictivos en edificios, están particularmente atentos a los movimientos de quienes salen algunos días de vacaciones.

Es por ello que la mujer no descarta que tanto ella como sus vecinos fueron víctimas de un seguimiento. “O nos entregó alguien cercano al edificio o nos estuvieron estudiando. Justo las otras dos víctimas estaban de vacaciones. Y yo, todo el día trabajando. Muchas coincidencias, Y en la hora que vinieron encima. Cuando todos duermen la siesta o están mirando fútbol”, expuso la mujer.

Una de las tres puertas barreteadas por los ladrones / EL DIA

Otro de los indicios que conduce a las víctimas a pensar que se trató de “un robo planificado” es la total ausencia de huellas dactilares. “En mi caso, me dieron vuelta el departamento. Literal. Hasta el último cajón de una repisa me lo abrieron y dieron vuelta. Pese al desastre que hicieron, cuando vino la Científica, no encontraron ni una sóla huella. Seguramente usaron guantes”, deslizó la misma víctima.

Lo concreto es que en menos de dos horas, entre las 17.30 y 19.00, los ladrones lograron reunir un botín compuesto por dinero en efectivo de dos departamentos que los propietarios prefirieron no precisar, artículos de electrónica y una consola de PlayStation. “Sabemos que fue en esa franja horaria porque una vecina que salió a las cinco y media no notó daños en la puerta principal. Yo llegué a las siete a mi casa y me encontré con el desastre. O sea, en casi una hora revisaron y robaron en tres departamentos”, detalló.

“En particular, a mi me arruinaron este mes. No sólo por el robo de efectivo. También porque ahora voy a tener que pagar una puerta nueva. La que tengo ya no sirve. Se puede reparar pero seguro no va a quedar igual. Y te provoca una bronca terrible saber que desconocidos estuvieron en tu casa, hurgando entre tus cosas. Es muy desagradable”, expresó.

Los damnificados temen que el robo se convierta en un misterio. Es que en la cuadra casi ninguna propiedad cuenta con cámaras de seguridad que puedan arrojar algún indicio sobre este ilícito. “No hay ninguna punta del ovillo del cual tirar para decir ‘tenemos una pista’. Esperemos que podamos tener alguna solución pero estoy casi convencida de que esto no se va a resolver. Perdimos”, cerró la mujer.