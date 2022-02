Fuego cruzado entre Ruggeri y Goycochea

La relación entre dos ex integrantes de la Selección argentina como Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea no viene bien barajada desde hace tiempo. Al menos es lo que los dos reflejaron en los últimos días.

La mecha se habría encendido después de las fuertes declaraciones que habría formulado del ex arquero en un programa radial, cuando lo consultaron “si se sentaría a comer” con el ex defensor.

Goyco fue contundente y tajante: “No. Esta semana no tengo ganas y la semana que viene tampoco. Oscar fue un gran jugador, campeón de todo y capitán. Pero como persona es muy difícil”...

El ex arquero también criticó algunas actitudes que habría tenido del Cabezón después del fallecimiento de Maradona. “Cada uno con su vida hace lo quiere. Uno puede hablar, aconsejar, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil... Son cosas muy íntimas y no estando Diego no me gusta hablar, te colgás medalla diciendo ‘yo no...’. Prefiero no hablar. No me hace bien. No me quiero colgar bandera que no me corresponde”.

Pero otro de los temas que hizo explotar al ex defensor tiene que ver con una cuestión económica que habrían mantenido hace tiempo los dos ex referentes de la Selección del ´90.

Por eso, la respuesta de Ruggeri no se hizo esperar. Y salió con los tapones de punta en el programa F90 que se emite por ESPN.

“Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil...”, dijo.

“Ya es un tema de acreedores”. “Ustedes (por los panelistas) dicen ‘uh’ porque no tienen ni idea. Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”, les contestó Ruggeri, en tono medio en broma y medio en serio.