La reflexión que compartió Antonella Roccuzzo tras grave caso de bullying

Antonella Roccuzzo se conmovió profundamente por el caso del nene de los Estados Unidos que se suicidó como consecuencia del bullying. En ese sentido, pidió prestar atención a la problemática y adhirió a un mensaje que insta a "cambiar la mirada" sobre el acoso escolar.

Tras interiorizarse en el caso de Drayke Hardman, el nilño que con apenas 12 años tomó la triste determinación de quitarse la vida por el acoso escolar del que era víctima en una escuela de Utah, la rosarina compartió la siguiente reflexión: "Ser canchero no está bien. Las cargadas no son un chiste. Las peleas no son cosa de chicos. Tener a alguien de punto no es propio de la infancia. La agresión no se justifica por ser chiquitos. Frenar el Bullying comienza por un cambio de mirada".

Se trata de un texto de @consultoriodecrianza que aborda el tema y es uno de los miles de seguidores que Antonella tiene en su cuenta de Instagram.

La muerte de Drayke Hardman conmovió a los Estados Unidos y sumó otra víctima por el acoso escolar. Fue su hermana quien lo encontró en su habitación con un buzo atado al cuello. En ese momento estaba inconsciente y fue derivado a un hospital en donde se constató que tenía muerte cerebral. Su fallecimiento aconteció dos horas después.

"Tenía solo 12 años…. 12 años de edad ¿Cómo un niño de 12 años que fue intensamente amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita alejarse de ella?", lamentó Sami, la mamá del chico, en una carta que publicó en la red social Instagram.

"Esto es el resultado del acoso escolar, mi chico guapo estaba peleando una batalla de la que ni yo podía salvarlo", escribió.

"Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron a nuestro Drayke de este lugar cruel", posteo.