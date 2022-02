Sigue el juicio a un abogado en La Plata por un asesinato

El abogado penalista Rubén Ernesto Carrazzone, sindicado como el autor del femicidio de su pareja Stella Maris Sequeira, sostuvo ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata, solicitó la absolución y realizó el pedido de inmediata libertad, al ejercer su propia defensa en la etapa de alegatos.

De manera virtual, desde la cárcel en la que permanece alojado y asistido por el abogado Pablo Fernando Cuomo, Carrazzone dijo ante los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Fernando Cañero que tanto la fiscalía como la querella sostuvieron una “visión imaginativa de los hechos”.

“Ha sido una burda, una vil y una miserable farsa, una farsa disfrazada de procedimiento judicial”, expresó el acusado.

Carrazzone mencionó que, además de estar desprovista de pruebas, la acusación “está montada sobre lo que entendemos es el odio de género”.

“Así como se dice que algunos hombres actúan con violencia de género, yo digo que en este caso se ha actuado por mujeres en mi contra por odio de género”, sostuvo el letrado, quien destacó: “Me tienen a mi acá y no tienen otra cosa que hacer que venganza de su dolor”.

Finalmente, el letrado aseguró que “no se acreditó el cuerpo del delito, no hay un solo vestigio de un ataque fatal”. “No pueden describir la materialidad ilícita ni de qué forma me desprendí de un cuerpo o en qué vehículo al menos, lo único que pueden decir es que borré las pruebas. ¿Me la comí a Stella? No se pudo probar absolutamente nada”, dijo el acusado.