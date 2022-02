¿Adulterada, en mal estado o con veneno de ratas?: la hipótesis sobre la droga mortal

El fiscal general que interviene en la causa de la cocaína adulterada manifestó sus sospechas de que se trata de un hecho producido con "intencionalidad", a modo de "ajuste de cuentas". Ya son al menos 17 personas murieron y más 50 permanecían internadas en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín.

"Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes, pero es conjetural. No tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", afirmó a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

"Nosotros no sabemos con qué está adulterada, no es algo normal, no es algo habitual. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", sostuvo Lapargo.

Al respecto, agregó: "Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos".

Familiares de una de las víctimas dijo que la droga tenía “veneno de rata”

Desde el Hospital Municipal San Bernardino de Hurlingham, María, cuñada de Leonardo Guevara, uno de los internados a raíz del consumo de cocaína adulterada que terminó con al menos 17 fallecidos, dijo que “el parte oficial confirma que es veneno de rata”.

Ahora, ¿es posible esto? La realidad es que el veneno para ratas, en general, produce hemorragias en todo el cuerpo, no es tan rápido el efecto como vienen informando.

Expertos al tema creen que pudo ser un porcentaje de clorhidrato de cocaína mayor al 20%, que es lo habitual. Es que con ese porcentaje mayor produce trastornos cardiológicos, infarto y paro cardiorrespiratorio, mismos síntomas registrados en las últimas horas.