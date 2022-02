El edificio del terror en pleno centro: vecinos denuncian a la administración por el deterioro

Un grupo de vecinos que viven en el edificio ubicado en calle 2 entre 45 y 46 nº662 denuncian a la administración del lugar por las pésimas condiciones en las que viven y la falta de mantenimiento. Estos platenses se comunicaron con el Whatsapp de diario El Día para visibilizar su pesadilla.

Quienes habitan el edificio ubicado en pleno centro de la Ciudad tienen que convivir constantemente desde hace varios meses sin agua, con filtraciones en las cocheras y olor a materia fecal que desde hace unas semanas se hace más intenso.

Su denuncia contra la administración tiene sus razones: “La misma constructora es la que administra y no resuelve nada. No tenemos un número para comunicarnos con ellos ahora”, detalló una damnificada. Además de los problemas con el agua, deben arriesgarse a usar un ascensor que no tiene su correspondiente y fundamental mantenimiento.

Las paredes llenas de humedad reflejan esta falta de atención a las cuestiones edilicias. La vereda no corre con mejor suerte y, para colmo, a la rampa de acceso le retiraron la baranda de sostén. El último acto que indignó a los vecinos fue que desde la administración “pretendían que un empleado se subiera a los tanques para reparar el automático de la bomba”.

Sin embargo, como se puede ver en las imágenes que enviaron, la escalera por la que tenía que subir el empleado a gran altura está rota y atada con alambre oxidado. Las autoridades fueron informadas de todas estas falencias pero nunca, hasta el momento, compartieron detalles de una solución en las facturas de las expensas.