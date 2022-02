Siguen los intentos de usurpación del predio de Barrio Aeropuerto

“Esta gente no quiere dar el brazo a torcer. Quiere los terrenos sí o sí”. En las inmediaciones de 2 y 605 no duermen de noche ni descansan de día. Tras la tensión del viernes, con un operativo en el que hubo corridas y detonaciones, ayer se habría producido un nuevo intento de ocupación. “Vino la Policía y les sacó todo. Intentaron hablar con esas personas, pero no hay forma. Les tiraron piedras a las patrullas y se escaparon”, indicó el frentista que habló con este diario.

Tras los incidentes que se habían reportado en la noche del viernes, una fuente de la Policía indicó que ayer se amplió la actuación a instancias de la denuncia de un vecino de la zona que sería el propietario del lote en el que, según las investigaciones, hay un asedio constante con la finalidad de usurpación.

En esta última secuencia todo empezó en la tarde del viernes, “cuando se toma conocimiento vía telefónica de que un grupo de personas hacía trabajos colocando palos y delimitando el predio”. Tras los hechos que se produjeron hacia el final de la jornada, ayer un equipo de policías encontró en la zona un grupo de unas 20 personas mayores de edad junto a menores, quienes “al ver la presencia policial, toman herramientas y palos para comenzar a retirarse insultando a los uniformados, pero desisten de su acción”. Por un rato, volvió la calma.