Massa también defendió a Cristina en el juicio por la obra pública

El juicio oral por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó hoy a las 9:30hs. con la declaración como testigo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El testimonio fue pedido por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner porque Massa fue jefe de Gabinete en su Gobierno.

Ante la pregunta del abogado Carlos Beraldi si había recibido alguna orden de la ex mandataria para que se desarrollen obras viales en alguna provincia en particular, desde su despacho y por videollamada Massa respondió no haber recibido ningún pedido puntual.

"No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso", indicó. También le consultaron sobre si alguno de los organismos pueda determinar en el presupuesto montos volcados a una provincia en materia de obra pública y cómo distribuir el dinero, Massa lo desestimó y agregó: "Hay momentos donde hay que ver qué se prioriza si hay una dificultad en la generación de empleo, porque es generadora rápida de trabajo".

Luego fue el turno del abogado de Lázaro Báez, quien preguntó si en alguna oportunidad le solicitaron ampliar una partida presupuestaria que reasignara fondos para beneficiar a la provincia de Santa Cruz o alguna empresa de su cliente: "Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado", respondió Massa.

La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El martes pasado declaró el jefe de Estado, quien optó por ir en persona a los tribunales federales de Retiro en una audiencia que duró casi tres horas.