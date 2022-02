Fe de Vida: vuelve el trámite, pero los jubilados ya no deberán hacerlo presencial

Si la pandemia dejó algo positivo, ésta sin dudas es una de esas cosas: los jubilados y pensionados ya no deberán hacer el trámite de Fe de Vida de manera presencial en ANSeS o entidades bancarias.

A partir del 1º de marzo, cuando deban volver a cumplir con este requisito para percibir sus haberes, ya no tendrán que ir personalmente para acreditar que están con vida sino que podrán hacerlo de manera on line o bien de otra manera que definan las entidades bancarias pero que no implique la presencialidad.

Esto se debe a que "ANSeS solicitó a las entidades bancarias que la Fe de Vida ya no se realice de manera presencial y simplifiquen el trámite. De esta forma, los bancos deberán ofrecer alternativas digitales para que los jubilados y pensionados puedan elegir de qué forma hacer el trámite de Fe de Vida", dice un comunicado publicado en el sitio de ANSeS.

"Nos dimos cuenta que era un trámite ofensivo, angustiante para las jubiladas y jubilados tener que ir a la sucursal para dar Fe de Vida o decir que habían sobrevivido", contó Paula Lambertini, responsable de ANSeS La Plata, a eldia.com.

En ese sentido contó que "desde noviembre de 2020 venimos indicándole a las entidades bancarias que tienen que instrumentar otros modos. No va ser necesario que las personas se acerquen a ANSeS o a entidades bancarias para dar su Fe de Vida sino que las entidades tienen la obligación de instrumentar otros modos para dar cuenta que jubilados y jubiladas tienen que cobrar cada mes", agregó.

Los bancos son los que determinan con qué frecuencia y la forma que debe realizarse este trámite, por eso es importante que realicen la consulta en la entidad correspondiente.

Respecto de cuáles serían las alternativas a la presencialidad para realizar el trámite, actualmente las entidades utilizan la realización de una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la seguridad social, asistir a un cajero automático y realizar trámites usando los datos biométricos, lo mismo que en los tótems de ANSeS que están en las sucursales bancarias, o bien a través de las app de los bancos.