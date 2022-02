Zielinski: “Trataremos de ser agresivos y también protagonistas”

Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa desde Chile, donde hoy el León chocará contra el Audax local. El Ruso destacó, en primer lugar, que es una “satisfacción de estar en una instancia internacional en un club tan importante que ha ganado tanto” y además remarcó que el equipo deberá ser humilde pero agresivo para conseguir la victoria.

“La idea es tratar de jugar igual en cualquier lugar, no modificamos la idea. No se cambia. En general vamos a hacer un partido en igualdad de condiciones, tratando de ser agresivos y protagonistas. Siempre tenemos en nuestra cabeza un partido para ser protagonistas, siempre y cuando también el rival lo permita”.

Asimismo, agregó que “estamos permanentemente pensando en mejorar y lograr cosas importantes. Después la realidad nos acomodará, pero no concibo el fútbol sin la idea de buscar los tres puntos.

Si bien el equipo viene dulce en el torneo local, el Ruso manifestó que no es lo importante ya que cada partido es una historia distinta. “Cada partido es una historia diferente, hay que asumirla con humildad, sacrificio y concentración, los otros partidos ya terminaron”.

Más adelante, el entrenador destacó que más allá de que haya alguna diferencia de nivel entre las ligas, será prioridad mantener la humildad sabiendo que el Pincha no es más ni menos que nadie.

“Nunca trato de pensar en otra cosa que hacer un buen partido, la humildad de Estudiantes tiene que ser lo que prevalezca. No somos ni más ni menos que nadie, tenemos que jugar los partidos. El fútbol es parejo en todos lados”.

Si bien el técnico no confirmó el equipo, sí contó que la zaga será la misma que jugó contra Huracán y no estará de titular Ezequiel Muñoz: “Noguera y Rogel hicieron méritos para ser considerados y serán parte de la zaga central”.

En este momento, de vuelta en un torneo internacional, el DT destacó que ve “un buen grupo, un equipo unido y en condiciones de hacer un buen partido. Tratamos de regular las cargas y no soy de poner excusas para determinados partidos. Hay que jugar bien y hacer un buen partido”.

PENSAR EN UNO MISMO

En otro orden, el Ruso consideró que es importante pensar en uno mismo y no tanto en el rival que estará enfrente. “Siempre lo más importante es que mi equipo haga un buen partido, sino cualquier equipo nos va a complicar. Pasa en todos los ámbitos, depende más de vos que del rival”. Y agregó que intentará que el equipo tenga equilibrio: “Siempre me gustan los equipos equilibrados, es lo más aconsejable. No dimos el equipo pero siempre buscaremos un equipo equilibrado”.

En cuanto al plus que daba el gol de visitante y que ya no está dijo: “Recién ahora sacaron el gol de visitante, se jugaba de una manera diferente, veremos cómo se da”.