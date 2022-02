CHILE,

Enviados especiales

Una vez terminado el partido y la victoria de Audax Italiano estaba sellada, uno de los primeros en hablar con la prensa fue el delantero Mauro Boselli.

A pesar de la bronca por la derrota, el goleador mantuvo la tranquilidad a la hora de analizar lo sucedido sabiendo que todavía resta jugar la revancha en La Plata.

El futbolista aseguró, “creo que regalamos el primer tiempo. Me parece que lo hecho en el primer tiempo no fue para nada bueno”, comenzó diciendo, y enseguida agregó, “ya en el segundo tiempo me parece que hicimos mejor las cosas y tuvimos chances como para haber empatado, pero no se dio”.

Más allá de esto, Boselli reconoció, “no estuvimos certeros a la hora de definir lamentablemente”.

La revancha se jugará el miércoles venidero en 1 y 55, por lo que no hay nada definido.

Sobre esto, Boselli aseguró, “la serie está abierta, no tengo dudas que si hacemos las cosas bien como las veníamos haciendo, jugando en casa y con nuestra gente, podemos pasar la serie”.

SAPPA Y DÍAZ NO PUDIERON ESTAR CON LOS JUGADORES

Dos exjugadores de Estudiantes que quisieron pasar por el hotel Intercontinental para saludar fueron Daniel Sappa y Mauro Díaz, que actualmente juegan en la liga chilena. A ambos no los dejaron entrar por las estrictas medidas sanitarias y tuvieron que charlas con sus excompañeros a través de un vidrio.