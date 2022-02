La desesperante situación de un ex Gimnasia en Ucrania

El delantero argentino Claudio Spinelli, jugador de Oleksandria de la Liga Premier de Ucrania, decidió escapar hacia Polonia junto a otros compañeros, luego del ataque de Rusia.

El ex Gimnasia se subió a una camioneta que les puso el club con destino a la frontera entre Ucrania y Polonia.

“Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto”, relató Claudio Spinelli padre en diálogo con Radio 10.

Spinelli, de 25 años, es uno de los siete futbolistas argentinos que juega en el fútbol de Ucrania tanto en primera como en segunda división.

El delantero, que también pasó por Tigre, San Martín de San Juan y Argentinos Juniors, llegó a Ucrania en julio de 2021 luego de un breve paso por Eslovenia.

A fin de año, Spinelli estuvo en nuestro país para casarse con su pareja, Cielo López, quien estaba viajando para acompañarlo en Ucrania.

“Se quedó en la escala que hizo en París”, contó el padre de Spinelli en la misma entrevista radial.

En la primera división de Ucrania, que tiene como líder de los 16 equipos participantes a Shakhtar Donetsk, también están Francisco Di Franco (Dnipro) y Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv).

Mientras el ex albiazul huíapor una ruta hacia Polonia, su padre pidió la ayuda de la embajada argentina en Ucrania.

“Estoy desde las 2 de la mañana hablando con él. Es desesperante la situación. Hasta ayer estaba amargado porque por ahí se suspendía la liga, pero nadie pensaba en la reacción de este demente que decidió atacar el país. Se está escapando, agarró sus pocas cosas del departamento en el que vive y está tratando de escaparse. Está yendo en una ruta hacia Polonia. Es una pesadilla esto”, se sinceró Claudio Spinelli padre.

“Estamos tratando de hablar con la embajada argentina. Para pasar a Polonia no sé bien con qué se va a encontrar. Por eso pido si nos pueden ayudar, esto nos sobrepasó tremendamente. La verdad que el tema es escaparse. Ya no hay club, no hay nada. A las 2 de la mañana hablé pero está todo en medio de un desborde generalizado. estamos caminando por las paredes. Es desesperante”, remarcó el padre del futbolista.