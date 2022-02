“Claudio caminó por la ruta más de 20 kilómetros para poder llegar a la frontera”

Contagiado por la angustia de los ucranianos ante la inminente ocupación de Kiev y otras ciudades por el ejército rojo, Claudio Spinelli y otros seis sudamericanos lograron que les prestaran un micro para escapar a Polonia. Salieron sabiendo que había bombardeos y condujeron entre decenas de miles de personas (unas 30 mil) que escapaban. Solo pudieron hacer unos pocos kilómetros porque la ruta se atascó y la caravana se detuvo. Era demasiado el tránsito para que la ruta no colapsara. Comenzaron a caminar entre muchos otros y familias con niños. Como se recordará Claudio Spinelli vivió en la ciudad de La Plata cuando jugaba en Gimnasia y dejó aquí muchos amigos.

En una comunicación que logró el diario El Día con su padre dijo: ”Qué les puedo decir.... estoy desesperado por lo que está pasando y fundamentalmente por lo que viene padeciendo mi hijo. Después de caminar entre cuatro y cinco horas logró llegar a la frontera en medio de un caos absoluto porque son muchísimos los que quieren abandonar Ucrania .” Hablé muy poco hoy (por ayer) porque no tenía mucha señal en su celular, pero por lo que me contó caminó por la ruta más de 20 kilómetros en medio de una muchedumbre desesperada.

Los ucranianos que fueron llegando a la frontera sufrían la inimaginable tristeza de quien abandona todo y llegan a un país con poco más que lo puesto para iniciar una nueva vida. Los guía la esperanza de no tener que vivir lo que tuvieron que padecer hasta 1991 por la dictadura impuesta desde el Kremlin. En estos días comienzan a recordar relatos de los abuelos de cuando en la década del treinta ocuparon Ucrania y causaron la muerte de más de tres millones y medio de personas por asesinatos, hambrunas y deportaciones masivas a inhóspitas regiones de Rusia sin las mínimas condiciones para sobrevivir. Spinelli fue uno más en esa doliente caravana y pudo hablar telefónicamente con su padre pero dejó de comunicarse mientras la familia esperaba otra comunicación. Hablando con un periodista del diario El Día, el padre expresó toda su angustia mientras esperaba dicho llamado. Afortunadamente la mujer de Spinelli se encontraba en París a salvo y a él lo esperaba Marcelo Méndez director técnico de la selección Argentina de vóley que le ofreció alojamiento en Polonia. El padre había creído que la caminata seria de dos horas pero no estaba seguro. Los noticieros de los canales argentinos dando cuenta de los bombardeos aéreos rusos lo angustiaban. En Buenos Aires su padre agregó. “Tengo una locura tremenda en mi cabeza. Voy a seguir esperando hasta que vuelva a comunicarse. Lo poco que hablé hoy (por ayer) está muy cansado por todo lo que caminó, nervioso y desesperado por salir de ahí. Ya estando en Polonia se libera. La embajada nos está dando una mano muy grande, así que cuando ingrese a Polonia, se trasladará a Varsovia; allí descansará, porque esta situación de mierda es tremendamente estresante, y luego se tomará un avión para reencontrarse con su esposa, que se encuentra en París. Después, veremos que sucederá con su carrera, pero lo más importante en estos momentos es su integridad física. Su vida... Estamos esperando que salga de Ucrania lo más rápido posible. Tal vez en poco tiempo regrese al país, pero no puedo garantizar cuando”.

Claudio Spinelli es uno de los siete futbolistas argentinos que juegan en la Liga de Ucrania, tanto en primera división como en el ascenso, entre ellos, Francisco Di Franco (Dnipro) y Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv).

“Pensar que estaba esperando arrancar el campeonato, cuando de repente, se desató la guerra y tuvo que escapar con lo poco que pudo tomar del departamento. Como dije anteriormente, primero queremos salvaguardar su integridad física, que salga de ese infierno. Luego, veremos... Le buscaremos una solución de otra manera. No me imagino una Ucrania que con el tiempo vuelva a la tranquilidad. Estamos muy mortificados por lo que está sucediendo. Estamos lejos y con este tipo (por Putin) que no sé que tiene en la cabeza. Todo el mundo está en vilo y viendo por televisión lo que está ocurriendo, que realmente nos paraliza. Dios nos ayude para salir de esto”.

MÉNDEZ LE TENDIÓ UNA MANO

Conocida la desesperante situación de Claudio Spinelli, inmediatamente, el entrenador del seleccionado argentino de vóley, Marcelo Méndez, que trabaja en Polonia, le tendió una mano, al ofrecerle alojamiento.

“Sí, hablé con él y le estoy agradecido, pero los planes son otros. Todavía no me cae la ficha. Hace días que no duermo. Solo quiero que salga cuanto antes de ese infierno. Estamos muy mortificados”, agregó el padre del futbolista.

“Cuando llegue a Varsovia descansará y luego, tomará un vuelo a París, donde está su esposa”