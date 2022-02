Tetaz ya asoma la cabeza en la pelea bonaerense

“Esta vez el radicalismo no acompaña desde el asiento de atrás sino que disputa el poder de frente”. Así describió Martín Tetaz el clima que promueve en la UCR para el 2023 en todo el país, pero, fundamentalmente, en territorio bonaerense.

Fue al encabezar en nuestra ciudad un plenario de la fuerza radical Evolución, junto al líder de ese espacio, Martín Lousteau, y los legisladores Danya Tavela y Pablo Domenichini y el referente local Pablo Nicoletti. El cónclave se desarrolló en el Club Platense de 21 entre 51 y 53, a donde asistieron militantes a participar de distintas charlas para analizar el escenario provincial y debatir una propuesta programática de cara a las próximas elecciones.

En ese contexto, el diputado nacional nacido en La Plata desembarcó sugestivamente en suelo bonaerense y si bien negó estar pensando en una candidatura, sí remarcó la necesidad de que la UCR tenga una PASO provincial dentro de la alianza Juntos y no repita el esquema de 2015.

“En aquel momento tuvimos que conformarnos con la vicegobernación en la Provincia (por Daniel Salvador) pero la realidad empezó a cambiar con Lousteau y Facundo Manes”, dijo el economista. Y remarcó la importancia de incrementar el volumen político del espacio, el partido y la alianza Juntos, para sumar competitividad electoral en el área metropolitana.

Fue unánime el énfasis volcado a la idea de sumar influencia en el Conurbano bonaerense, con la idea de incrementar votos. Y con el mismo objetivo subrayó la necesidad de apelar a la estrategia electoral de la PASO. “Fomenta la participación y revaloriza la alianza”, opinó Tavela.

“Nos preguntan si existe Evolución en la provincia de Buenos Aires”, dijo Domenichini. Y respondió: “Somos los que generamos la interna más virtuosa de los últimos 30 años y los que tenemos la iniciativa de reunirnos un 26 de febrero para debatir políticas públicas”. El diputado provincial referenciado en ese espacio anunció: “Este año no electoral, vamos a caminar las calles de nuestros distritos para ganar la Provincia”.

En el mismo sentido, Tetaz subrayó la importancia de la PASO bonaerense y del fenómeno de Facundo Manes. “A (Diego) Santilli solo no le hubiera alcanzado para que Juntos ganara la elección bonaerense.

“CAMBIEMOS AMPLIADO”

En otro tramo de su discurso, el economista expuso la necesidad de pensar una propuesta programática que contemple cuatro aspectos: una reforma monetaria para erradicar la inflación; una reforma impositiva para aliviar el peso a los sectores productivos; una reforma del Estado para volver lo público realmente eficiente y, finalmente, dar la discusión sobre las reglas laborales para los sectores pymes.

“Me eduqué y formé con la educación pública, pero mis hijos van a colegios privados. No me enorgullece, no debe ser así. Hay que apoyar a la escuela como ascensor de la movilidad social”, dijo.

Por otra parte, Tetaz diferenció las propuestas de las “nuevas figuras” del radicalismo dentro de Juntos y advirtió que “no son lo mismo que Cambiemos, es una alianza con su base de sustentación ampliada”. Y sobre quienes pueden participar de ese armado, advirtió: “Todo aquel que crea y se rija firmemente por los principios constitucionales”.