El día en el que Maradona llamó "reputín del orto" a Vladimir Putin y le rechazó una cita

Cuando se celebró el Mundial 2018, Diego Armando Maradona fue invitado a una reunión por el presidente Vladimir Putin y no quiso ir. La razón es que era muy temprano. Se supo a través de un audio revelado en las últimas horas en medio de la Guerra Ucrania - Rusia.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de... ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’..., ‘reputín del orto’..., pero me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto”, se escucha que dice el eterno genio del fútbol mundial en un audio publicado por Infobae.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

Maradona lo lamentó: “Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de sus actividades. Y así... por supuesto que iba a ir de traje. Así, no... no, así no"

"Le agradezco. Le agradezco a Putin... pero mañana yo no voy. Está decidido”, concluyó.

El encuentro finalmente se realizó, como demuestra una foto que tienen juntos ambos, precisamente con Carles Puyol por detrás. Maradona fue durante décadas un imán no sólo para el público masivo sino también para las más importantes figuras políticas mundiales.

Putin no escapó a ese encanto e intentó mantener una reunión con él en Moscú, durante el desarrollo del último Mundial de fútbol, aunque ello le costara ceder ante sus imposiciones.