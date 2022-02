Liverpool se consagró campeón de de la EFL Cup

Liverpool se adjudicó ayer la novena Copa de la Liga de fútbol de Inglaterra, al derrotar en la tanda de penales a Chelsea (11-10), luego de un encuentro electrizante disputado en Wembley que, insólitamente, no registró goles ni en el período regular ni en el tiempo suplementario.

El arquero vasco del conjunto londinense, Kepa Arrizabalaga, quien había ingresado por el senegalés Edouard Mendy una vez finalizado el cotejo, no pudo cumplir con el dictado que le encargó el DT Thomas Tuchel: no atajó ninguno de los once disparos que le ejecutaron y, además, desperdició el suyo enviando el balón por encima del travesaño.

De este modo, el equipo conducido por el también alemán Jurgen Klopp se llevó el trofeo, el primero en una década, luego de aquella definición en la que superó al Cardiff galés.