Acoso sistémico, racismo y sexismo: la denuncia de Río Tinto, empresa minera australiana de las más importantes del mundo

Más de 20 empleadas de Rio Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo, denunciaron una violación o un intento de agresión sexual en el trabajo, mientras que un tercio de todas las empleadas y el 7 % de los empleados varones sufrieron acoso sexual en el lugar de trabajo, el dijo la compañía esta semana.

Bueno es saber que Rio Tinto es una gran empresa, opera en 35 países y tiene más de 47,000 empleados, por lo que el hecho de que estas actitudes estén tan extendidas es motivo de alarma. El informe se produce después de que el gobierno australiano iniciara una investigación sobre el trato de las mujeres en los sitios mineros y descubriera que más del 40% de las trabajadoras en sitios conocidos como "fly-in, fly-out" (sitios con acceso remoto) han experimentado Acoso sexual. El informe no profundizó en la identidad de género, pero descubrió que los empleados LGBTQI+, incluso aquellos que no eran abiertos sobre su identidad en el trabajo, también experimentaron "tasas significativamente elevadas de intimidación, acoso sexual y racismo".

Ahora, el gigante minero publicó un informe completo el martes, que se encargó a sí mismo, que ofrece una mirada a algunos de los problemas en su cultura laboral. El informe , titulado "Respeto diario", encontró que el acoso es "sistémico" en toda la empresa, mientras que el sexismo ocurre en "tasas inaceptables" y el racismo es "común".

Vale destacar que los hallazgos sobre el racismo en el informe no son particularmente sorprendentes: la compañía no tiene exactamente un historial público que revise preocupaciones por los derechos de las personas que no son blancas, especialmente los aborígenes. (Casi el 40 % de los empleados varones de Rio Tinto que se identificaron como aborígenes o isleños del Estrecho de Torres informaron que sufrieron racismo en el lugar de trabajo) descubierto en el sitio en 2014, y a pesar de las súplicas de grupos aborígenes y arqueólogos para permitir una mayor exploración del sitio.

Asimismo, el año pasado, un grupo aborigen acusó a la compañía de tirar literalmente a la basura artefactos importantes de un sitio minero separado en Australia.a principios de la década de 1990, y luego mantuvo la destrucción de esos artefactos en secreto del público durante décadas.

Así, en medio del furor mundial por Black Lives Matter en junio de 2020, Rio Tinto emitió lo que parecía una carta de disculpa por sus acciones, pero un ejecutivo aclaró más tarde que en realidad no lamentaban haber volado la mina, solo lamentaban molestar a la gente. Finalmente, El CEO de Rio Tinto y otros dos altos ejecutivos renunciaron debido al cuadro de situación generado.