Una modelo fue al colegio de su hijo en traje de  baño y se desató un escándalo: "Soy una Mami Fit"

Una modelo concurrió al colegio de su hijo en traje de baño y desató un escándalo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se trata de una abogada, con amplia trayectoria en el modelaje y de una escultural figura a partir de su actividad como fisicoculturista, quien se presentó en el establecimiento con una prenda deportiva rosa entallada. Para las madres y padres que la observaron al ingresar a la escuela, la forma en cómo fue vestida "no es la apropiada" y luego de la publicación de un video en las redes sociales se armó la polémica. No obstante, la discusión trascendió fronteras y se viralizó también en la Argentina.

La susodicha es Vanesita Medina, así se identifica en las redes sociales, quien tiempo atrás obtuvo el primer puesto en el concurso Miss Fitness en Bolivia. Medina quiso quedarse afuera del debate y por eso también salió a dar su opinión, por un lado en respuesta a las críticas y por otro para agradecer el apoyo de otros tantos usuarios que salieron a abancarla.

En ese sentido, muchos usuarios se manifestaron en sintonía con los padres que habían señalado que la ropa que usó es "inapropiada en un lugar para chicos". Y por otro muchos apuntaron a que la modelo fue "sexualizada" y destacaron que cada quien tiene derecho a vestirse como le guste. Lo cierto es que medina afirmó: "Soy una Mami Fit".

En un descargo en sus redes sociales, la letrada expresó: “Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestras de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito".

Y agregó: "Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones".

La modelo manifestó que “soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no le hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo una corazón lleno de amor y valores".