“A través de mi ventana”, la nueva historia de amor adolescente de Netflix

A través de mi ventana comienza como una historia de amor un tanto clásica protagonizada por dos vecinos, Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña). Raquel siempre miraba por la ventana de su habitación, suspirando por su atractivo vecino, aparentemente ajeno a su vida cotidiana.

Como ella dice, los dos son de mundos completamente diferentes, y aparte de ser vecinos de la puerta de al lado, sus caminos no se cruzan, hasta que una noche Raquel pilla a Ares robando su WiFi. Al enfrentarse a Ares por piratear su red, él le devuelve el golpe diciéndole que su vigilancia de la ventana no ha sido muy discreta, y que sabe lo que ha estado haciendo. Las chispas saltan durante su enfrentamiento y pronto se produce un juego del gato y el ratón.

Melancólico y guapo, Ares intenta frustrar el incipiente romance diciéndole a Raquel que ella no es su tipo, a lo que Raquel responde: "Soy la chica más interesante que has conocido". Las cosas se calientan para la pareja, y vemos a Raquel persiguiendo a Ares saliendo de su zona de confort y haciendo cosas que normalmente no haría, como salir de fiesta en clubes. La película parece que nos mantendrá expectantes hasta el final.