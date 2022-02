Villa volvió a abrir la boca y dio luz verde a una nueva polémica

Sebastián Villa, delantero de Boca, confirmó que su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, no es buena, al ponerle solo 5 puntos de una puntuación del 1 al 10.

En una entrevista en el canal de YouTube Ezzequiel, el futbolista colombiano tenía que responder 48 preguntas en 90 segundos, y dentro de ellas estaba la de su relación con el ídolo Xeneize, y ahora encargado del fútbol de Boca.

Todo el “mundo Boca” sabe que después de sus frustradas posibilidades de venta al exterior (primero estuvo el interés del Brujas de Bélgica y luego el de Dynamo de Moscú) la relación del jugador con los integrantes de la secretaría de fútbol boquense, y con Román en particular, no es la mejor.

Sorprendió también a la dirigencia que en un momento donde los integrantes del plantel “xeneize” no dan notas individuales a los medios, Villa haya dado una nota por streaming y con este tipo de respuestas, en un extraño reportaje de velocidad extrema.

Villa reiteró que “nunca” le faltó el respeto a la institución y afirmó que le gustaría cumplir su contrato, que termina el 31 de diciembre de 2024.

Su próximo objetivo, dijo, es “ganar la Copa Libertadores”, punto en el que sostuvo que Boca “siempre” es candidato.

Entre sus deseos está también jugar otra final contra River y, ante la consulta, definió que es peor descender que perder una final internacional contra tu clásico adversario.

Por otra parte, el delantero colombiano aseguró que les faltó “actitud” en la histórica final de la Copa Libertadores 2018, en donde los dirigidos por Marcelo Gallardo derrotaron a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Sobre este tema el jugador tuvo que salir a aclarar para bajar la tensión en las redes sociales. “Hacen un mundo donde no lo hay, no hablaba de mis compañeros sino de mí. Se malinterpretaron mis declaraciones. Siempre fui un tipo muy respetuoso”.

Se sumaron Advíncula y Zambrano al plantel xeneize

En cuanto a la practica de ayer retornaron desde Perú los defensores peruanos Luis Advincula y Carlos Zambrano, quienes realizaron ejercicios regenerativos por haber jugado el martes pasado ante Ecuador. mientras que el zaguero Gastón Ávila, con una molestia muscular, trabajó de manera diferenciada al resto de sus compañeros.

Facundo Farías desactivó su llegada a Boca: “Tengo ganas de seguir en Colón y jugar la Copa”

En cuanto al tema pases, Colón rechazó ayer la oferta de la secretaría de fútbol de Boca por Facundo Farías, que consistió en el pase de Ramón Abila y un 1 millón de dólares, por lo que la negociación por ahora está trabada.

Se espera que el club santafesino vuelva a la carga por “Wanchope”, al que que quiere a préstamo, pero Boca solo lo cede en una venta o en una operación en la que entre Farías.

“Tengo ganas de seguir, quedarme hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa”, repitió desde su auto.

El nombre del joven atacante resurgió en las últimas horas frente a la necesidad de Colón de incorporar a Ramón “Wanchope” Ábila, sin lugar en Boca, aunque por ahora las negociaciones están trabadas por una diferencia económica.

“Por ahora del club no me comunicaron nada. Por ahora no hay nada”, insistió Farías en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.

“No me llamaron ni de Boca ni de ningún lado. No me llamó nadie. Ni de Colón”, cerró el juvenil.

El nombre de Farías estuvo arriba de la mesa de Boca y River. Y de clubes europeos. Su representación se manejó de manera poco clara con todos los clubes y la sensación que dejó es de fastidio en todos ellos.

Boca ofreció en las últimas horas un millón de dólares y la ficha de Ramón Ábila, a cambio de la mitad del pase de Farías, lo que resultó insuficiente para la dirigencia “sabalera”.

Por su parte, el entrenador, Julio César Falcioni, le abrió la puerta a la salida del chico de 19 años cuando en una entrevista con ESPN dijo: “Yo hablé con Wanchope, tiene ganas de venir a Colón, pero la parte económica e institucional yo no la manejo. Seguro tendrán que poner un mango arriba”.