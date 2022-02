Más que de su regreso, Del Potro sorprendió al adelantar su retiro

Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, anunció que luego del Argentina Open jugará el ATP 500 de Rio de Janeiro y es posible que se retire del tenis debido a la persistente lesión que padece en su rodilla derecha.

“Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, expresó el tandilense.

El tandilense, de 33 años, ofreció una conferencia de prensa en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club en la que tomó la palabra y se quebró en un llanto sentido antes de dar el mensaje que tenía preparado.

Delpo no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.

Su regreso será en el Argentina Open y luego comentó que piensa jugar la semana siguiente en Río de Janeiro, aunque no ve un futuro más allá de esos dos torneos.

“Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar”, confesó el campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

La Torre de Tandil regresará a la competencia luego de dos años y medio de inactividad por lesiones, y confesó en una emotiva conferencia de prensa, y por momentos entre lágrimas, que “no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”.

Del Potro, antes de responder preguntas, utilizó el micrófono para resumir el cuadro de situación: “Vengo hace mucho sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir. Como todo el mundo sabe, que espera que vuelva al tenis, posiblemente no lo sea así. Posiblemente sea más una despedida que una vuelta...”.

En ese contexto destacó que “ven go haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, dios dirá qué pasa”.

Esta decisión, aseguró, tiene que ver con que “quiero elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar”.

A pesar del dolor que le causa el presente deportivo que le toca vivir, dejó en claro su ansiedad por jugar el martes: “No veo la hora de entrar a esa cancha. Lo que estoy viviendo es para lo que viví toda mi vida. Es al día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte. Creo que es difícil lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo”, explicó.

Asimismo, celebró que su rival en esta vuelta al tenis sea Federico Delbonis, uno de sus compañeros en el equipo de Argentina que ganó la Copa Davis 2016.

“Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me toca jugar con un amigo. Juntos compartimos los días más lindos de nuestra vida tenística. Seguro el martes será un día inolvidable”, imaginó.

Del Potro sorprendió con su decisión de ponerle una pausa a su carrera, luego de las operaciones en la rodilla derecha que se sumaron a un calvario que había comenzado hace una década con la primera de las tres cirugías en la muñeca izquierda, y antes había sido sometido a otra en la derecha.

“Siempre quise despedirme en una cancha y no acá en la sala de prensa, por eso elegí estar en el ATP de Buenos Aires y desde noviembre que me vengo preparando para jugarlo. No encontré un lugar mejor para despedirme, en las próximas semanas veré que hago con mi futuro”, añadió Del Potro visiblemente emocionado y tomándose pausas para recomponer su postura.

El héroe de la Copa Davis en el histórico título conseguido en Zagreb el 27 de noviembre de 2016, también campeón del US Open en 2009 y doble medallista olímpico con el bronce en Londres 2012 y la plata en Río 2016, explicó su lucha minuciosa por retornar al circuito.

“Siempre dije que no iba a bajar los brazos y estoy súper feliz de volver a una cancha y que sea en Buenos Aires, un torneo especial que jugué cuando comencé mi carrera y luego miraba por la tele. Recuerdo que me preguntaba cuándo lo harán sobre superficie de cemento para poder jugarlo”, manifestó.

El tandilense jugó por única vez sobre el polvo de ladrillo de Buenos Aires en la edición de 2006, cuando tenía 18 años y perdió en la ronda inicial con un especialista en cancha lentas como el español Juan Carlos Ferrero por 6-2, 4-6 y 6-4.

Su próximo contacto con el público porteño será el martes ante uno de los amigos que le dio el tenis, el azuleño Federico Delbonis, uno de los integrantes de la gesta de la Davis en Zagreb, junto al correntino Leonardo Mayer y al bahiense Guido Pella.

“No podía pedir otro rival que no sea Fede, juntos compartimos los días más felices, los más lindos de mi vida tenística. Me pone contento que sea él, también podía haber sido Leo Mayer pero ya se retiró, y tengo claro que quiero ganarle el partido”, aclaró Del Potro.