VIDEO. Denuncian que acusado de violar a su hijo y amenazar a su hija "volvió a romper la perimetral"

Una nueva protesta en los tribunales penales de La Plata encabezó hoy María Constanza De Petri contra su ex pareja acusado de violar a su hijo con autismo de 15 años de edad y de amenazar y abusar sexualmente a su hija de 14. La manifestante pidió "prisión preventiva urgente" al asegurar que el denunciado evadió la medida perimetral en siete ocasiones y que la última vez, a finales del 2021, persiguió en un auto el transporte escolar en el que viajaba el chico.

"Este hombre que está suelto e impune, con un poder judicial que lo avala, está rompiendo la medida de protección perimetral. Persiguió el transporte escolar de mi hijo cuando salió del centro de día, para que el niño lo vea y tenga regresiones con todo el esfuerzo que le costó empezar a adquirir nuevamente pautas de desarrollos después de las terribles regresiones que sufrió por la violación y avasallamiento de años por parte de este sujeto que es pedófilo, que es violador y está suelto", manifestó.

"No puede ser que esté libre. Tengo a mi hija que da testimonio. Realicé denuncias en 2015. Todas las pruebas desestimadas, tanto testimoniales como documentales. Y este hombre viola las medidas de restricción perimetral. Es una persona que está obsesionada. Es un peligro para mi y para terceros", sostuvo.

Y planteó además que "a mi hija la quieren poner en un lugar de indefensión. Le quieren quitar el abogado que la patrocina desde hace tres años, pasando por encima las convenciones de los Derechos del Niño".

La denunciante apuntó a que el fiscal y el juez "quieren revincular con el violador, seguramente". "Acá hay una Cámara Gesell de mi hija, están los testimonios acá,hay certificados médicos, hay pruebas de sobra. Y con todas las veces que violó la protección perimetral... Violó perimetral siete veces. Mi hija denunció abuso sexual en 2019", dijo. Y exclamó: "Prisión preventiva urgente. Juez de Garantías Eduardo Luis Silva Pelosi, proteja al menor".

Por su parte, la hija del implicado, quien también participó de la protesta, expresó que "cuando veo a esta persona que aún sigue libre después del calvario que sufrimos mi hermano y yo, a mi me mata en vida".

"Necesitamos prisión preventiva urgente para este violador. Vive hostigando y rompiendo la medida perimetral. Es increíble cómo persiguió el transporte en el auto. La vos de él la tengo en mi cabeza, me atormenta todo el día. Esta situación nos está agobiando. Encima me quieren sacar el abogado que es lo único que me protege", reclamó.

De Petri aseguró haber sufrido violencia familiar durante más de 10 años sin encontrar respuesta de la Justicia

Constanza dijo que con el acusado estuvo casada 13 años y que ahora no puede ver sus hijos porque "logré una segunda medida perimetral en diciembre de 2018 que por ahora está vigente pero él camina por la calle, mis hijos están desprotegidos. Ni siquiera le ha hecho una pericia psiquiátrica pero de este hombre podemos esperar cualquier cosa. Es una persona que tiene que estar preso, no caminando por la calle".

"Tiene que estar preso, mi hija está amenazada, tiene que ir a juicio", insistió.

"Es un hombre que tiene denuncias de violencia por parte de sus empleados, a la ex mujer la apuntó con un revólver", dijo.

La denunciante agregó que su historia está en las redes sociales en la página de Facebook Seamos la Voz de León y el Poder Judicial me hizo callar", aseguró.