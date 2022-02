Gorosito, Carbonero y Alemán, el trío donde se sustenta la ilusión del Lobo

La presencia de Néstor Gorosito, aún habiendo cometido varios errores puntuales, como aquella insólita formación titular ante Argentinos Juniors, ha sido y es un elemento de vital importancia para el fútbol tripero. La noticia de su contratación (en reemplazo de la dupla Messera-Martini) no provocó un apoyo masivo ni contundente. Hoy, después de un puñado de meses, el panorama se modificó drásticamente. Se percibe entre los hinchas del Lobo que Pipo cuenta con un alto nivel de aceptación. Justamente allí, en la figura del jefe de grupo, radica una parte esencial del crecimiento que ha experimentado el rendimiento del equipo durante el torneo anterior.

Aun quedando como deuda no haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana (en el partido de la última fecha ante Patronato se vio un equipo sin rebeldía ni convicción para ir en busca de tan valioso objetivo), Gimnasia se fue de vacaciones sabiendo que su gente había apreciado la incorporación de varias cuestiones positivas. La estabilidad conseguida en base a un collar de resultados impactantes hizo que el temor a perder la categoría fuera desapareciendo del vocabulario albiazul. Eso significó un gran avance. Ni más ni menos que la base indispensable sobre la que ahora intentará construir un perfil de mayor jerarquía.

PÉRDIDA PREVISIBLE QUE DEBE CAPITALIZAR PARA RENOVARSE

El Pulga quería irse rápido y así lo hizo. Ya sin Luis Rodríguez (definidor de primer nivel que tuvo algunos baches en su productividad) la renovación de su ataque se presentó como una obligación impostergable, aunque también como una oportunidad. La llegada de Cristian Tarragona (un nueve laburante bien elegido) le otorga la tranquilidad de tener cubierto semejante puesto clave. Si le sumamos la llegada, con antecedentes que entusiasman, del paraguayo Ramón Sosa y las fundamentales continuidades de Carbonero y de Alemán, el panorama ofensivo genera ilusión.

Valga mucho o no, cada uno lo mensura de acuerdo a su visión, la grata manera en que se mostró Gimnasia, y los dulces resultados que obtuvo ante Vélez y Boca en los partidos amistosos más exigentes, le han dado un nítido envión de optimismo.

Atrás también pasaron cosas. La imposibilidad de contratar a un zaguero de probada eficacia hizo que el técnico le entregará un gigantesco voto de confianza a Guillermo Fratta. Pipo decide asumir el riesgo y eso también describe una arista de su perfil como entrenador. El mismo tutor que transformó en capitán y en símbolo a Alemán, vuelve a “decir” en los hechos que el uruguayo de fuerte personalidad será el compañero del cada vez más valorado (totalmente justo que eso ocurra) Leonardo Morales.

Todavía presenta la silueta de una incógnita cómo puede rendir la nueva dupla de mediocampistas centrales. El binomio Cecchini-Agustín Cardozo empezará a rendir la crucial y genuina prueba de convencimiento desde el inminente debut oficial ante la Academia de Fernando Gago.

LEA TAMBIÉN Gago ya tiene varios titulares definidos

MAURO ZÁRATE, LA INCÓGNITA ESTÁ A PUNTO DE DEVELARSE

El probable arribo del talentoso ex delantero de Boca, Vélez y Lazio, entre otros equipos, será el gran tema de estos días. Se percibe una política pergeñada y alejada de cualquier atisbo de ansiedad. Sí Zárate termina convertido en otro refuerzo, será sin haberlo elevado al renglón de hombre indispensable. Cuando algunos directivos sueltan en off que el tema lo definirá Gorosito, pareciera ser una calculada estrategia para no dar la imagen de que estaría aterrizando en Abasto un salvador.

¿Sería bueno sumarlo? Por supuesto. Si se concreta, ante Racing no estaría y eso también brinda el mensaje claro que la nueva estructura de ataque se cocinó en el tiempo en que debía hacerse, en la pretemporada.