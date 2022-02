Se llama Messi, juega en Newell´s y usa la 10: ¿Tiene parentesco con La Pulga?

Tiene el apellido Messi, juega con la número 10 y es uno de los juveniles que integra los planteles de Newell´s Old Boys de Rosario. Suficiente para ser la sensación en la Copa Libertadores Sub 20 que tiene a la Lepra como uno de sus participantes.

El tema mantiene interesados a los aficionados y el juvenil futbolista fue abordado por los medios: "Yo soy Joaquín Messi, juego en Newell´s y me toca usar la camiseta número 10" dice el protagonista principal de esta historia notable.

Como es lógico no ha pasado inadvertido este mediocampista ofensivo de 19 años, que ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo en la derrota de la Lepra por 1 a 0 ante Guaraní, en su duelo presentación en la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Quito, Ecuador.

El elenco que integra el Grupo C de la competencia (que completan Orense y Universidad de Concepción) tiene un apellido que impacta por un cúmulo de coincidencias ineludibles con el otro Messi, Lionel, el astro del PSG, también surgido en NOB (cuadro del que es hincha), y entronizado con el dorsal 10.

A Joaquín, oriundo de Coronel Arnold, pueblo cerca de Rosario, la situación lo persigue desde que la Pulga explotó y se convirtió en leyenda. "Me inicié en el baby de Newell's a los 8 años. Hice todas las Inferiores. Estoy en el último año de Cuarta División. Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. Por ejemplo, en mi pueblo, hay tres familias con el apellido Messi, es natural, en todo el mundo coinciden apellidos y a mí me tocó coincidir con él. Y yo soy jugador de fútbol", le explicó a las redes de la Copa Libertadores.