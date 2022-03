VIDEO. Impactantes imágenes de cómo Rusia hizo volar el edificio gubernamental de Járkov

Los socorristas ucranianos informaron de al menos 10 muertos en el bombardeo ruso este martes en el centro de la ciudad de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, no lejos de la frontera con Rusia. "Al menos diez personas murieron, más de 20 heridas. Los socorristas y los voluntarios rescataron vivas de los escombros a 10 personas, según un recuento preliminar", indicó el servicio ucraniano de situaciones de emergencia.

Los rescatistas difundieron imágenes de los socorristas sacando a víctimas de los escombros de la sede del gobierno local, bombardeada en la mañana. La plaza central estaba sembrada de escombros que cayeron tras el bombardeo que hizo estallar todos los cristales de la sede del gobierno y un coche calcinado quedó frente al edificio, constató un fotógrafo de la AFP.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció un "crimen de guerra" y Rusia desmiente cualquier ataque contra objetivos que no sean militares.

Járkov es una ciudad de 1,4 millones de habitantes, con una gran población rusohablante, que está muy cerca de la frontera con Rusia. La ciudad está bajo un asedio constante desde que el presidente ruso, Vladimir Putin lanzó la invasión contra Ucrania el pasado jueves.

Estas son las impactantes imágenes del bombardeo que destruyó el edificio gubernamental de Járkov:

⚡️ State Emergency Service: 6 people injured in central Kharkiv rocket strike, including one child.



The missile strike hit Kharkiv’s Freedom Square the morning of March 1, damaging the Kharkiv Oblast administration building.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/r7NePb4h5V