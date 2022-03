Las banderas de Ucrania, la imagen viral de Manes y el Twitch de Tetaz

La alianza opositora Juntos por el Cambio llenó el Congreso de banderas ucranianas para la apertura de las sesiones ordinarias y para cuestionar la postura del Gobierno ante la invasión rusa a la nación de Europa del Este.

Una gran bandera azul y amarilla y pequeños carteles con los mismos colores pegados delante de las bancas fueron la forma en que los legisladores mostrarán su descontento con la política exterior de la Casa Rosada ante la avanzada bélica dispuesta por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Los diputados nacionales Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Mario Negri, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Karina Banfi y los senadores Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Carolina Losada se retrataron junto al pabellón nacional ucraniano.

MANES SE QUEDÓ EN SU BANCA

Cuando los diputados del bloque del Pro tomaron sus pertenencias y abandonaron el recinto, el parlamentario radical Facundo Manes se quedó sentado en su banca. Tras recibir cuestionamientos, el legislador nacional eligió Twitter como canal para justificar su decisión.

“Me preguntan por qué me quedé”, comenzó Manes, y siguió: “Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar”.

TETAZ TRANSMITIÓ POR STREAMING

El diputado de Juntos por el Cambio acompañó el discurso de Alberto Fernández a través de la plataforma de streaming Twitch. A pantalla partida con la transmisión oficial y una cámara que lo enfocaba, el nuevo congresista hacía comentarios con datos y chicanas por sobre el discurso que dio el presidente Fernández.