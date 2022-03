Un arsenal de confianza: “Me estoy sintiendo mucho mejor”

Estudiantes necesitaba un partido así de Matías Pellegrini, y Matías Pellegrini necesitaba reencontrarse con su nivel. Fue un combo perfecto que acabó con triunfo albirrojo y con el jugador de camiseta número “7” como la gran figura de la tarde. Antes de irse del estadio, habló con la prensa de su buen rendimiento, de lo que le costó el semestre pasado en el aspecto físico luego de su paso por el fútbol de los Estados Unidos, y de sus ganas de ser titular en este equipo de Ricardo Zielinski. “Las cosas en lo personal no estaban saliendo de la mejor manera, pero contra Arsenal me sentí bien, con confianza”, destacó el de Magdalena.

-¿Jugar como contra Arsenal es el camino para dar vuelta la historia el miércoles?

-Dejar la vida. Desde el primer minuto ir a buscar la victoria. El otro día nos pusimos en ventaja dos veces, no empataron y no bajamos los brazos. Lo fuimos a buscar igual, conseguimos el tercero. Creo que hicimos un gran partido en lo actitudinal y en lo futbolístico también.

-Era importante hacer el gol por la confianza y porque te estás jugando el lugar para el miércoles

-Sí, pero más que nada para ayudar a que el equipo consiga la victoria. Obviamente me da mucha confianza. Aparte me sentí bien físicamente. Y creo que me va a ayudar mucho eso.

-Salieron más decididos en el segundo tiempo con respecto al primero. ¿Qué les dijo el Ruso en el entretiempo?

-Nos corrigió un par de cosas que por ahí no las estábamos haciendo bien en el primero. Pero creo que desde el primer minuto merecimos ganar nosotros, que lo fuimos a buscar. En el primer tiempo también hicimos las cosas bien. En el segundo conseguimos los goles, que es lo más importante y que nos había faltado.

-¿Te sintió más cómodo pasar al sector derecho en un momento?

-No sé. La toqué muy poco por ahí porque no jugué muchos minutos. Agarré dos o tres pelotas. Una por suerte fue la que le metí el pase a Leo (Godoy), que después fue el gol de Mauro. Me gusta también. Pero la verdad que por derecha o por izquierda me da lo mismo.

“No venía de jugar 7 u 8 meses. Me costó el año pasado desde lo físico. Y eso complica en lo futbolístico”

Matías Pellegrini,

Jugador de Estudiantes

-¿Qué análisis hicieron de la derrota en Chile?

-Nos dolió. El equipo venía bien, de varias victorias consecutivas. Además era un partido de Copa Libertadores, había que ganar. Pero tenemos revancha el miércoles acá de local, con nuestra gente. Sin dudas que nos van a apoyar y nos van a ayudar mucho. Así que tenemos que hacer un gran partido. Y lo vamos a sacar adelante.

-¿Cómo prepara el partido, que saben que tienen que ganar?

-El técnico trabajará con todo el grupo para poder mejorarlo y llegar de la mejor manera al miércoles, que es un partido muy importante para nosotros.

-Un partido que estabas buscando y un gol que estabas necesitando vos en lo personal

-Sí, sin dudas que sí. No se me venía dando. Las cosas en lo personal no estaban saliendo de la mejor manera. Contra Arsenal me sentí bien, con confianza. El grupo siempre me apoya. Ayudé a que el equipo consiguiera la victoria. Eso es lo más importante.

-Ahora qué se viene la Copa, ¿cómo se revierte un resultado después de lo que pasó en Chile?

-Unidos como estamos. Yendo para adelante, a buscar el partido. Solamente es un gol, así que tendremos que salir a ganar como siempre. Hacer las cosas bien, como las venimos haciendo. El equipo está unido. Está bien para dar pelea.

-¿Estás mejor que el torneo pasado?

-Sin dudas que sí. Venía de no jugar por siete u ocho meses. Y sin una pretemporada con el club. Me costó un poco el año pasado, más que nada desde lo físico. Eso también te complica en lo futbolístico. Este año la pretemporada me ayudó mucho. Me sentí muy bien. Después, en la última semana tuve un parate por una lesión chiquita. Pero después volví y ya me voy sintiendo de a poco mucho mejor.

-La jugada del gol, ¿qué te acordás?

-Fue un centro de Jorge (Morel). Creo que la peinó uno o no sé si la tocaron. Después pifió Chimino. Me quedó, la acomodé para adelante y cerré los ojos y le pegué una bomba. Por suerte entró y me descargué. Necesitaba el gol. Necesitaba agarrar confianza. Me va a ayudar mucho.