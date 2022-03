Máximo Kirchner llegó al Congreso sin hacer declaraciones

A minutos que comience la sesión en la que Diputados aprobaría el modificado proyecto de acuerdo con el FMI, uno de los primeros en llegar fue el diputado Máximo Kirchner, sobre quien se depositó la atención hasta que ingresó sin hablar con los prensa, como es costumbre.

Su posición en torno a la negociación cobró impacto tras sus renuncia a la jefatura del bloque oficialista por no coincidir en la letra del entendimiento con la entidad financiera. “He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, señaló el legislador al dimitir como jefe de bancada del oficialismo, rezaba el comunicado que publicó el dirigente de La Cámpora.

Desde ese entonces, a esta parte, las incertidumbres sobre la postura que adoptarán los diputados de la agrupación kirchnerista aumentan. Fuentes oficiales aseguraron que el hijo de la vicepresidenta espera transitar la sesión con tranquilidad, y que al momento, no tiene pensado tomar la palabra.

Con el foco puesto en la vereda de enfrente, tampoco se puede decir que la negociación con la oposición haya sido fácil. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa convocó a reiteradas reuniones para la discusión del detalle del entendimiento, tras la que finalmente, el Gobierno accedió a la modificación de la letra diseñada por Guzmán.

El proyecto quedó redactado con un solo artículo que habilitan al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas en los términos del artículo 2 de la Ley N°27.612. Además, se evitó utilizar las palabras deuda y refinanciamiento.