"Pausa técnica": terminó la cuarta ronda de diálogo entre Rusia y Ucrania, pero seguirá mañana

Mientras Rusia avanza con feroces ataques cerca de Kiev, se llevó a cabo hoy la cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y los rusos, en donde acordaron reanudar las conversaciones mañana tras una "pausa técnica", informó un negociador del gobierno ucraniano. "Vamos a hacer una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana" para permitir "seguir trabajando en los subgrupos de trabajo y aclarar" algunos términos, dijo en Twitter Mikhailo Podoliak, negociador y asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Estas negociaciones, calificadas de "difíciles" por el propio Zelenski, habían empezado esta mañana por videoconferencia. Se trata de la cuarta ronda de conversaciones. Las tres anteriores se llevaron a cabo en las fronteras ucrano-bielorrusa y polaco-bielorrusa. El jueves, también se produjo un primer encuentro entre los jefes de la diplomacia ruso y ucraniano en Turquía, que se saldó sin un resultado positivo. Ucrania había afirmado antes del inicio de estas últimas conversaciones del lunes que seguiría exigiendo una tregua inmediata y la retirada de las fuerzas rusas, después de casi tres semanas del inicio de la invasión el 24 de febrero.

En ese marco se supo que el Gobierno de Ucrania exigiría de nuevo al de Vladimir Putin un alto el fuego y la retirada de todas la tropas rusas de territorio ucraniano, mientras el ejército ruso no descartaba tomar el control total de las principales ciudades de Ucrania, según advirtió el Kremlin, cuyas fuerzas rodean varios de centros urbanos del país. "El Ministerio de Defensa, para garantizar la máxima seguridad de la población civil, no descarta la posibilidad de tomar el control total de las principales ciudades que ya están rodeadas", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, asegurando que hasta ahora el presidente Putin no ha ordenado un asalto de este tipo.

"Las posiciones de la delegación ucraniana antes de la cuarta ronda de negociaciones con representantes rusos el lunes permanecen sin cambios, y Kiev exigirá sobre todo un alto el fuego y la retirada de todas las fuerzas rusas del territorio ucraniano", había anunciado más temprano Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, según las agencias ucranianas.

"Finalmente intentaremos demostrarles que el día 19 de la guerra es el día 19 de la gran hazaña de Ucrania", había precisado Podoliak. "Nuestras posiciones no han cambiado: paz, un alto el fuego inmediato y la retirada de todas las tropas rusas. Solo entonces podremos hablar sobre relaciones de vecindad y acuerdos políticos", dijo. El asesor del jefe de la Oficina del Presidente también aseguró que Ucrania definitivamente ganaría. "Ni siquiera puedes dudarlo", dijo Podoliak.

En ese marco, las fuerzas rusas continuaron hoy con su dura campaña para capturar la capital de Ucrania, mientras la gente en otras localidades asediadas miraba expectante a las nuevas reuniones con Moscú con la esperanza de que pudieran abrir más rutas para evacuar civiles y llevarles suministros de emergencia. Al día siguiente de escalar su ofensiva con ataques cerca de la frontera polaca, los combates continuaron a las afueras de Kiev. Autoridades ucranianas informaron de ataques de artillería rusa contra suburbios de la capital, un importante objetivo político y estratégico para la invasión, que comenzaba su 19no día.

Las alarmas antiaéreas sonaron en ciudades y pueblos de todo el país durante la noche, desde la frontera con Rusia al este a los Cárpatos en el oeste. Un concejal de Brovary, al este de Kiev, murió en los combates en la zona. Dos personas murieron por fuego de artillería contra un edificio de apartamentos en un distrito en el norte de la capital, según el asesor del Ministerio de Asuntos Internos Anton Gerashchenko.

También cayeron proyectiles en las localidades de Irpín, Bucha y Hostomel, que han visto algunos de los peores combates dentro de los infructuosos esfuerzos de Rusia por tomar Kiev, según dijo en la televisión ucraniana el administrador jefe de la región, Oleksiy Kuleba.

La cercada ciudad de Mariúpol, en el sur, y dónde la guerra ha provocado algunos de los peores episodios de sufrimiento, sigue aislada pese a las conversaciones anteriores sobre caravanas de ayuda o de evacuación. Las esperanzas de progresos llegaron al día siguiente de que misiles rusos impactaran contra una base militar del oeste de Ucrania crucial para la cooperación entre Kiev y los países de la OTAN que ayudan a su defensa.

En el ataque murieron 35 personas, según las autoridades ucranianas. La ubicación de la base, cerca de la frontera polaca, elevó la posibilidad de que la alianza se vea arrastrada a participar en la guerra, y estuvo cargado de simbolismo en un conflicto que ha revivido añejas rivalidades de la Guerra Fría y amenaza con reescribir el orden global de seguridad actual.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, lo llamó un "día negro'' y nuevamente instó a los líderes de la OTAN a establecer una zona de restricción aérea sobre el país, un pedido que Occidente ha dicho que podría provocar que la guerra se convierta en una confrontación nuclear. "Si no cierran nuestro cielo, es sólo cuestión de tiempo para que los misiles rusos caigan en su territorio, en territorio de la OTAN. En las casas de los ciudadanos de países de la OTAN'', declaró Zelenskyi. El mandatario instó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a reunirse directamente con él, una petición que no ha obtenido respuesta del Kremlin.

Los ataques aéreos alcanzaron edificios residenciales cerca de la importante ciudad sureña de Mykolaiv, así como en la ciudad oriental de Járkiv, y derribaron una torre de televisión en la región de Rivne, en el noroeste, según la presidencia ucraniana. Durante la noche se oyeron explosiones en torno al puerto de Jersón, junto al Mar Negro y ocupado por Rusia. Tres ataques aéreos golpearon la ciudad norteña de Chernígov durante la noche y la mayoría de la ciudad estaba sin calefacción. Varias zonas llevaban días sin electricidad. Trabajadores de compañías eléctricas trataban de restaurar la energía, pero a menudo eran blanco de proyectiles.

El gobierno anunció planes de nuevos corredores humanitarios y de ayuda, aunque los ataques continuados han desbaratado esfuerzos similares en la última semana. Pese a la dura ofensiva rusa por varios frentes, las tropas de Moscú no hicieron grandes avances en las 24 horas previas, según dijo esta mañana el Estado Mayor ucraniano. El Ministerio ruso de Defensa, en cambio, dijo que sus fuerzas habían avanzado 11 kilómetros y alcanzado cinco localidades al norte de Mariúpol.

Un vocero del Ministerio de Defensa dijo que fuerzas rusas habían derribado cuatro drones ucranianos durante la noche, incluido un Bayraktar. Los drones Bayraktar de Ucrania, fabricados por Turquía, miembro de la OTAN, se han convertido en un símbolo de las acusaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que Estados Unidos y sus aliados suponen una amenaza existencial para Rusia.

Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden enviará a su asesor de seguridad nacional a Roma para reunirse el lunes con un funcionario chino, en medio de preocupaciones en Washington de que Beijing esté promoviendo la desinformación rusa y pueda ayudar a Moscú a evadir las duras sanciones impuestas por Occidente.

Las Naciones Unidas han registrado al menos 596 decesos de civiles, pero se cree que la cifra real es mucho mayor, y la fiscalía general de Ucrania indicó que el número incluye a por lo menos 85 niños. El cineasta y periodista estadounidense Brent Renaud también murió el domingo. Millones de personas han escapado de sus casas en medio de la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.