Hacen peritaje psicológico a un ex jugador de Estudiantes

Hoy, en la sede de la Asesoría Pericial de Tribunales de La Plata, que está ubicada en el barrio Hipódromo, deberá comparecer el ex jugador de Estudiantes, Diego García, quien está acusado como presunto autor de un ataque sexual, en perjuicio de una joven con la que compartió una “pool party” en una quinta del barrio El Rodeo a principios del año pasado.

De acuerdo a fuentes judiciales, el futbolista, que milita actualmente en Patronato de Paraná, será sometido a una pericia psicológica que deberá determinar “si posee una personalidad perversa o con signos de psicopatía. En su caso, la graduación de la misma, así como la existencia de alguna patología proclive a la comisión de delitos de índole sexual o conductas depravadas, lujuriosas o deformantes y todo otro dato que se estime de interés”.

Lo mismo sucederá el próximo 30 de marzo, fecha en que se completará el estudio.

Cabe recordar que la investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield y en la defensa de la supuesta víctima trabaja el doctor Marcelo Peña, quien ya adelantó que insistirá con el pedido de detención de García.

Para la fiscal hay “elementos para sospechar que el hecho denunciado ocurrió y que hubo un autor”.

Sobre lo sucedido, a poco más de un año del hecho, la denunciante señaló que “el de que una persona haya decido sobre mí, tomado el poder de mi cuerpo y no me haya dejado decidir sobre lo que quería hacer, me hace sentir sucia”.

“Estoy cansada de que se diga cualquier cosa, que se crea cualquier cosa. Me tocó que mi situación sea pública y no me voy a quedar callada, no van a tener la comodidad de mi silencio”, aseguró.