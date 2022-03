VIDEO: Abuso a alumno de primer grado en Berisso: la madre denuncia que se archivó la causa

Familiares de un menor de siete años presuntamente abusado dentro de la escuela nº25 de Berisso reclaman que la causa contra los docentes fue archivada y nadie les dice la razón. Esta denuncia tomó lugar en noviembre pasado, cuando la supuesta víctima pudo contar lo que le habría hecho otro alumno de la secundaria.

El abogado de la familia del menor de siete años explicó que hay dos causas en curso respecto a la denuncia realizada. Una de ellas es por el abuso, a cargo de Minoridad y la otra es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que, en este caso, es contra la directora de la escuela Primaria nº25 de Berisso y la maestra.

“Desde el primer momento la directora supo lo que había pasado. Me pidió que no fuera denunciado y que lo podíamos arreglar”, contó la mamá del nene de 7 años. “Estamos recabando pruebas para poder revisar este archivo en la causa contra los docentes”, agregó el abogado de la familia.

La docente del menor de 7 años y la directora, supuestamente enteradas del abuso desde un principio, fueron apartadas de sus cargos poco después que se diera a conocer el hecho. “Mi hijo le dijo a la maestra lo que había pasado y ella le dijo que se calle”, declaró la madre.

El letrado reveló que hubo “omisiones claras” con antecedentes de bullying que fueron ignoradas y terminó en un abuso a un menor. Actualmente, la supuesta víctima no está escolarizada ya que desde la institución no le garantizan la seguridad del niño: “Es más fácil darme un cuaderno con tareas que decirme ‘Mamá, quedate tranquila que no se va a cruzar con el otro pibe’”.

Una nena declaró ante las autoridades haberle contado a la maestra sobre el abuso de un nene en el baño y reconoció a los dos menores. El presunto abusador continúa asistiendo a la escuela y la víctima tiene contención psicológica ya que, después del hecho, tuvo un intento de suicidio.