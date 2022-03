Se disparó la inflación: llegó a 4,7% en febrero y acumuló 52,3% en los últimos doce meses

Los precios al consumidor se aceleraron en febrero, con un fuerte salto en los alimentos, un preocupante fenómeno que llevó al Gobierno a prometer entablar una “guerra contra la inflación”.

Según informó Indec, el mes pasado se registró una suba interanual del 52,3 por ciento, 1,6 puntos porcentuales por arriba de la variación registrada en enero último.

Asimismo, en febrero los precios al consumidor crecieron el 4,7 por ciento en comparación con enero pasado, la tasa más alta desde marzo de 2021 y que encadena cuatro meses de aceleración en el nivel de inflación.

En febrero, el indicador se vio impulsado por un fuerte incremento en los precios de alimentos y bebidas: 7,5 por ciento en relación a enero y 55,8 por ciento en términos interanuales, empujando el costo de la canasta alimentaria y, por ende, impactando negativamente en los índices de pobreza e indigencia, ya muy altos en el país.

“GUERRA” CONTRA LA INFLACIÓN

Horas antes de que se publicasen los datos oficiales de la inflación, el presidente Alberto Fernández abrió el paraguas y anticipó que su Gobierno adoptará medidas ante la escalada de precios, en un contexto global de fuertes subas en los valores de las materias primas a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Les prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”, prometió el Presidente.

Exportaciones cerradas

El Gobierno cerró temporalmente las exportaciones de harina y aceite de soja y el sector agroalimentario teme un inminente aumento de los derechos de exportación que pesan sobre estos productos, de los que Argentina es uno de los principales exportadores del mundo.

Una inflación del 52,3 por ciento en términos interanuales configura un desafiante punto de partida para los objetivos de desaceleración de precios contenidos en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda por unos 45.000 millones de dólares.

El entendimiento reconoce la “elevada y persistente” inflación -del 50,9 por ciento en 2021- como un “serio problema” y se plantea reducirla “de forma duradera” como uno de los principales “objetivos” del programa económico 2022-2024.

“Procuraremos reducir la inflación en un rango de 38%-48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024”, señala el memorando de políticas económicas y financieras que integra el acuerdo con el FMI. Esa proyección dista muchísimo de los pronósticos de los consultores privados que recaba mensualmente el Banco Central y que en promedio vaticinan que la inflación será este año del 55 por ciento, o más, es decir, mayor a la del año pasado.

Los aumentos por rubros

Como se dijo, el mayor impacto de la inflación se dio en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que aumentaron 7,5% mensual (vs. 4,9% en enero). Los rubros más afectados fueron Lácteos -con aumentos de entre 6% y 8% según la región, Pan y cereales con subas entre el 3,7% y 5,8% mensual y Carnes y derivados, con incrementos del orden del 5% mensual. También continuó alta la inflación de Estacionales, que aumentaron 8,4% mensual (vs. 9,0% en enero), ya que persisten las subas de verduras y frutas. De hecho, estos dos últimos rubros registraron subas de dos dígitos en casi todas las regiones.

El Transporte aumentó 4,9% mensual (vs. 2,8% en enero) impactado por la suba autorizada en combustibles. Además, incrementaron su tasa de aumento respecto al mes anterior Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,4% vs. 3,3% enero), Prendas de vestir y calzado (3,4% vs. 2,4% enero), Vivienda, agua y electricidad (2,8% vs. 1,8% enero) por subas en alquiler de la vivienda y algunos servicios en el interior del país y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7% vs. 1,8% enero), por aumentos en el segmento de bebidas.

Redujeron su tasa de aumento respecto al mes de enero Restaurantes y hoteles (4,3% vs. 5,7% enero), con menor incremento en el segmento de hotelería tras la temporada de verano, y Salud (3,6% vs. 4,1% enero), tras la suba de prepagas de enero.

Registraron las menores tasas de inflación del mes Recreación y cultura (2,3% vs. 4,2% enero), luego de los aumentos estacionales por la temporada de verano y Comunicaciones (1,5% vs. 7,5% enero), tras la suba de las principales compañías el mes pasado.

Impacto en el gran buenos Aires

Los aumentos de alimentos fueron especialmente altos en el Conurbano, donde tuvieron una suba de 8,6 por ciento y fue la única región de las consideradas por el Indec de forma particular que superó el promedio de 7,5 por ciento. En los primeros dos meses del año la suba de alimentos ya alcanzó el 12,8% y en el Gran Buenos Aires llegó a 14,2 por ciento.

En términos interanuales, los bienes comestibles y bebidas tuvieron en los últimos doce meses un incremento de 55,8% -contra el 52,3% de IPC general-. En el Gran Buenos Aires, en particular, la suba fue mayor en el último año: 58,5 por ciento.

Entre los alimentos tomados en cuenta en el relevamiento de Indec en el Gran Buenos Aires se destacaron: lechuga (72,7%), tomate redondo (40,8%), cebolla (30,8%), limón (27%), huevos (22,5%), naranja (19,8%), papa (16,3%), leche en polvo (15,8%), carne picada (11,7%) y jabón (11,2 por ciento).

Con los aumentos de precios regulados que se aplicaron este mes, la suba de los alimentos y el reciente ajuste del precio de los combustibles, los analistas económicos ya anticipan que la inflación de marzo podría alcanzar el 5% y, en ese caso, sería el índice mensual más alto desde septiembre de 2019, cuando luego de las PASO se superó el nivel del 5% mensual (el pico de 2019 fue de 5,9%).