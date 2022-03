Diálogo roto: admiten que "el Presidente se comunicó, sin tener respuestas, con la Vicepresidenta"

"El Presidente se comunicó, sin tener respuestas, con la Vicepresidenta, así como con su secretario privado". La frase no es un trascendido ni el título de un artículo que algún funcionario luego intentará desmentir. Es información y la brindó la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, durante la conferencia de prensa de esta mañana en Casa Rosada.

En la previa que el Senado discuta el proyecto de acuerdo con el FMI, rechazado por el kirchnerismo y que el oficialismo logrará sacar adelante gracias al apoyo de la mayoría de la oposición, el propio Gobierno confirma que el diálogo entre el jefe de Estado y la Vicepresidenta está totalmente roto.

No sólo son indisimulable las marcadas diferencias entre el kirchnerismo y quienes están alineados con Alberto Fernández, sino que los protagonistas no hacen nada para evitar que salgan a la luz. Y ahora lo confirman, aunque intenten minimizarlo al decir que si bien son "una coalición que tiene diferentes miradas internas sobre diferentes temas", como indicó la vocera, "avanzamos convencidos de que la unidad no sólo del Frente de Todos sino de todos los argentinos es fundamental en este momento. Sobre relaciones personales no comento. Las relaciones políticas entre el Presidente, la vice, el Senado y Diputados están armoniosas y llevándose adelante".

La portavoz después volvió sobre el tema que la Vicepresidenta no respondió los mensajes de Alberto Fernández cuando el mandatario se puso a disposición de Cristina luego de los incidentes de la semana pasada afuera del Congreso y no obtuvo respuesta.