“Al final volvimos al pedo, no cumplimos”

Si hay un integrante de la colonia artística que expresa con vehemencia su adhesión al kirchnerismo, ese es el humorista Dady Brieva. Por eso ayer sorprendieron sus declaraciones críticas con la marcha del Gobierno nacional y una sentencia lapidaria: “Volvimos al pedo”.

“Prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. No cumplimos. Siempre fuimos los bomberos de la historia, sabíamos apagar el fuego, y le dábamos de comer a las personas y eso no está ocurriendo”, sintetizó el ex Midachi en su programa de radio.

“Estoy tratando de entender la jugada y no se cómo es. Soy un tipo que alienta y que tiene banderas, mi función es arengar, y no tengo que entender la cosa. Pero en política y en mi partido, en mi peronismo, me hace acordar a esos directores técnicos que dirigen con miedo, que van al resultado, que en definitiva no juegan, te queda muy poco para conducir”, apuntó primero Brieva contra el Presidente.

Y luego, apuntó a Cristina Kirchner. “¿Podemos decir a esta altura del partido que mamá (por Cristina) tiene un gran ejercicio de equivocarse cuando elige?”, fustigó.

“Nadie quiere mover nada para que no se caiga la jenga”, apuntó en momentos de fuego cruzado entre el mandatario y su vicepresidenta.

“Yo jugué un día con Gerardo Sofovich al jenga y me hinché tanto las pelotas que tiré todo a la mierda. Habría que ver que alguien tire todo a la mierda a ver qué pasa”, sugirió luego al hablar de una eventual ruptura del kirchnerismo con el Presidente.