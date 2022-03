VIDEO. Reclaman flexibilizar los protocolos en las escuelas y que se termine el pase sanitario

Un grupo de autoconvocados se manifestó este viernes frente a la sede del Ministerio de Educación bonaerense. "En principio, nos movilizamos para solicitar que se revean los protocolos implementados en los establecimientos educativos. Fundamentalmente, exigimos que el uso del tapaboca en escuelas sea optativo. Esto sobre la base de dos aspectos de suma importancia: las contradicciones a nivel normativo y la evidencia científica", detallaron.

"En ese primer sentido, hay infinidad de idas y vueltas que generan confusión entre las distintas resoluciones y marcos de referencia, tanto a nivel nacional como provincial. Entre ellos, el cambio de postura de ANMAT en 2009 (cuando no recomendaba el uso del tapaboca en personas sanas) y en 2020 (cuando sí lo hizo). Y, por otro lado, la información científica que demuestra que el uso del tapaboca no solo no prevendría el paso de los virus, sino que además tiene muchos efectos contraproducentes: hipercapnia, hipoxemia, acidosis, daño psicológico y emocional, debilitamiento del sistema inmunológico, deshumanización, entre otros", agregaron.

"En segunda instancia, el pase libre es otra inquietud que tenemos como ciudadanos y que requiere de una pronta intervención porque, lamentablemente, está afectando el normal desarrollo de las actividades en algunas escuelas y universidades; caso emblemático, la UNLP. De manera arbitraria, se ha determinado exigirlo para poder estudiar y trabajar", pidieron.