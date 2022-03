VIDEO. Rial disfrazado de mujer y su ex de bebota: el video retro que es furor y se hizo viral

Jorge Rial es protagonista de un video que se hizo viral en las últimas horas. Allí se puede ver al ex "Intruso" vestido de mujer junto a su expareja, Silvia D’Auro, quien también aparece disfrazada, pero de bebota.

La que mostró las imágenes fue la ex de Luis Ventura, Estelita Muñoz, durante el programa “El run run del espectáculo”, de Crónica TV, donde ella es panelista. La reproducción del mismo en el envío conducido por Fernando Piaggio y Lío Pecoraro rápidamente explotó en las redes sociales y causa furor.

Es que el video de Rial vestido con ropa de mujer era muy esperado ya que días atrás Muñoz había revelado la historia de cómo había dado tal situación. “Nunca me tuvo en cuenta, yo no era importante, siempre que fui a la casa me sentía mal porque yo no soy del nivel de ellos”, empezó su relato la ex de Ventura. Y agregó: “Yo no soy una persona que viva de las marcas, que viaja, yo me sentía como una cosa extraña”.

Sobre el video sostuvo que el periodista llegó a su casa con un Fiat 600 acompañado de su pareja en momentos en que mantenía una muy buena relación. “Tengo una foto de él en calzoncillos y tengo un video de Rial disfrazado de mujer en mi casa”, había contado la panelista para dar cuenta de la buena convivencia.

Allí reveló que ese video data de la antesala de una fiesta en la que había que ir disfrazado para poder ingresar. “El llegó sin disfraz con Silvia pero no podías estar en casa si no estabas disfrazado. Entonces, subí a la habitación de mi mamá, le di un batón, le pintamos los labios y a Silvia la vestimos de bebota”, reveló Estelita. A lo que agregó: “Rial era una doña porque estaba con un batón de mi mamá”.