El Gobierno ya no oculta la fractura entre Alberto y Cristina: "¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó hoy que la aprobación de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a firmar el acuerdo con el FMI para la refinanciación de la deuda, que fue sancionado anoche por el Senado, le "da margen" al Gobierno nacional "para poder empezar hoy con las variables macroeconómicas que tienen que ver con la inflación".

"La aprobación del acuerdo de anoche nos da el margen para poder empezar hoy con las variables macroeconómica que tiene que ver con la inflación", dijo la vocera esta mañana en declaraciones a la prensa, en las que consideró que "la demora (en su aprobación) nos llevó a tener el mejor acuerdo".

En ese marco, Cerruti indicó que, "ahora, después del acuerdo con el FMI, más una cantidad de medidas y decisiones que está tomando el presidente Alberto Fernández, ponemos a la lucha contra la inflación como la prioridad del Gobierno".

La portavoz indicó que el Gobierno "tiene absoluta claridad y certeza de que eso es lo que le importa hoy a los ciudadanos", y postuló: "Es la batalla que hay que dar, la situación más profunda y grave tiene que ver con eso". "Para lo que son los acuerdos tradicionales con el FMI, éste es un muy buen acuerdo", subrayó Cerruti y recordó que con el organismo internacional hubo que "discutir cada uno de los puntos" hasta último momento del anuncio del acuerdo, el 24 de febrero pasado.

"Yo viví parte de esa negociación desde que estoy en el Gobierno y realmente observé el nivel de tensión con que se discute", señaló la portavoz de la Presidencia, quien reveló que ese día estaba todo listo para hacer el anuncio "a las 9 de la mañana y a las 4hs. (el ministro de Economía, Martín) Guzmán me dice no, ahora piden algo más".

En esa línea, Cerruti evaluó que la "demora (en arribar al fin de la negociación, iniciada en el comienzo de la gestión), nos llevó a tener el mejor acuerdo" y eso permite "garantizar seguir creciendo", tal como lo viene haciendo actualmente la economía, que se incrementó en 10 puntos el último año. "Seguramente se podrían haber hecho más cosas" en los primeros dos años de Gobierno, puntualizó Cerruti ante una consulta pero puso el acento en la relevancia de medidas tomadas para superar los efectos económicos de la pandemia, como el Ingreso Familia de Emergencia y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción .



Por otra parte, Cerruti volvió a reconocer que hay una "interna con un sector político" en el Frente de Todos que aún "no se resolvió". "Tenemos un desacuerdo con un sector del Gobierno", apuntó, como quedó demostrado en las votaciones del acuerdo con el FMI tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado anoche, donde un grupo de legisladores del Frente de Todos, vinculados con Cristina Kirchner, votó en contra.

Ante una consulta, brindó más detalles sobre el mensaje que el Presidente le envió a la Vicepresidenta tras las agresiones que recibió su despacho, el día que Diputados trato el acuerdo: "Fue un mensaje de texto en el momento en que la vicepresidenta estaba viviendo una situación particular. Lo que sucede ahora no es que no se hablan, que no se contestan. El día en que sucedió le envió un mensaje para ver cómo estaba y no le respondió”.

"¿La relación política está en el mejor momento? Bueno, vimos cómo se votó anoche”, dijo Cerruti en relación a la votación de anoche en el Senado. Luego, agregó, “Yo separo lo personal del trabajo. No tenemos que ser amigos para gobernar juntos; de hecho, no está bueno ser amigos. Lo que está bueno es tener unidad una vez que se toman las decisiones”.