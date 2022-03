Feinmann no tuvo piedad con Azzaro y lo destrozó al aire: "Este impresentable..."

Eduardo Feinmann cargó en duros términos contra Flavio Azzaro. El conductor de Radio Mitre apuntó contra su colega tras sus polémicos dichos sobre el caso de la violación en grupo contra una joven en el barrio de Palermo a plena luz del día.

“Hay veces que algunas personas, no solo mujeres, se arrepienten de haber accedido a algo a lo que quisieron acceder y cuando toma conocimiento público dicen ‘yo no quería acceder a esto’. Son chicos o chicas que participaron de algo y después, por culpa o vergüenza, declaran otra cosa. Hay hombre o mujeres que se comen garrones. Ellos también pueden decir que estaban drogados”, había dicho el periodista, cuyas palabras generaron repudio en las redes sociales.

“Los violadores no tienen recuperación. El fundamento de este impresentable fue que ella quiso y después se arrepintió”, señaló Eduardo Feinmann tras poner al aire el fragmento. Y recordó que hay videos grabados por los testigos del ataque sexual, lo que incrimina aún más a los violadores.

“¿Quién puede pensar que hay alguien al que le gusta pasar por algo así? Me parece una locura. Y que para cualquier mujer sufrir una violación es lo peor que te puede pasar. Te arruina la vida para siempre y no hay recuperación”, agregó, por su parte, María Isabel Sánchez.

Tras la viralización del video, Azzaro recurrió a sus redes sociales para defenderse y sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto. “Esta vez no me equivoqué, no me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso lo que iban a alegar los abogados de esos 6 hijos de puta”, escribió en su cuenta de Twitter.