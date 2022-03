Aseguran que en una primaria de La Plata apenas tuvieron un día de clases por la falta de maestros

Padres de alumnos de quinto grado del turno tarde de la Escuela Primaria 45 "Manuel Rocha" de La Plata, situada en diagonal 73 y 116, denunciaron hoy que en lo que va del ciclo lectivo apenas tuvieron un día completo de clases. El motivo, enfatizaron, es la falta de profesores en la institución.

"Mi nena va a 5º C y este año sólo tuvo un día de clases. La maestra que ella tenía pidió un cambio a una escuela más cercana y desde entonces no tienen actividad escolar", señaló la mujer.

"El problema es que en la escuela faltan profesores. Este no es el único grado. Vienen maestras suplentes que están un tiempo y se van. Ya venimos con este problema desde el año pasado", aseguró.

A partir de esta situación, sostuvo que los padres se comunican con el colegio por teléfono pero no tienen certezas sobre la normalización de las clases.

"Te dicen que la escuela tienen clases, pero sin profesores los chicos quedan sin aprender. Mi hija lógicamente no está yendo. Le estoy buscando otra escuela. Mientras tanto la envío a una maestra particular para que no pierda su aprendizaje", dijo.

"Es una situación muy difícil. Tengo taquicardia. La verdad es que si esto no cambia los padres nos vamos a movilizar. No tengo ánimos de protestar, pero si no queda otra que ir a quemar neumáticos lo voy a hacer", advirtió.