Mundial Qatar 2022: cómo postularse y qué requisitos se necesitan para ser voluntario

El Mundial Qatar 2022 abrió las inscripciones para quienes deseen ser parte del evento como voluntarios. Con requisitos básicos, se buscarán a 20 mil personas de todas partes del mundo que formarán parte de la organización.

Los puestos a ocupar se repartirán en 45 áreas desde estaciones de transporte público, aeropuertos, hoteles, estadios y zonas de entrenamiento, entre otros. Las solicitudes, para quienes sean mayores de 18 años, se cargarán a través de la página web https://volunteer.fifa.com/login .

Quienes queden seleccionados recibirán la comida, los gastos de traslado desde el alojamiento a los estudios y un uniforme de Adidas especial para el Mundial. FIFA no se hará cargo de los pasajes y el alojamiento de los voluntarios.

Cuándo comienza

Si bien el Mundial Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre, dependiendo el puesto, algunos voluntarios darán inicio a sus tareas el 1º de octubre de este año.

Requisitos

Los interesados deberán haber cumplido la mayoría de edad hasta el 1º de octubre. Hablar inglés será un requisito pero no será obligatorio tener conocimientos en árabe.

Dudas

Todas las dudas respecto a la postulación, la estadía y demás estarán disponibles en la página oficial de la FIFA. Una vez que los voluntarios sean seleccionados, podrán modificar, sumar o eliminar datos de su perfil, donde también podrán anotarse para un torneo o evento en particular.

No se podrá llenar la solicitud para cubrir más de un puesto dentro del evento. Sí se podrán participar de varios eventos, siempre que no sean en el mismo horario. Se podrán anotar integrantes de la misma familia o amigos, aunque no se garantiza la selección de ambos.

Quienes se arrepientan de viajar tras ser seleccionados, solo deberán eliminar el perfil en el portal de Voluntarios de FIFA. En caso de que se arrepientan de trabajar en un evento específico, también podrán eliminarlo en ese perfil.

Es necesario que los voluntarios se alojen cerca de los estadios o lugar a desarrollar su actividad. Al momento de inscribirse no es obligatorio detallar el lugar de alojamiento y la organización se encargará más adelante de ofrecer todos los detalles del transporte y traslado hasta el estadio.