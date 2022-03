El kirchnerismo desplazó al histórico Antonio Caló de la conducción de la UOM

La fórmula Abel Furlán-Naldo Brunelli conducirá los destinos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante los próximos cuatro años, luego de que el histórico secretario general nacional, Antonio Caló, no pudo conformar una lista única y aceptó dar un paso al costado en el Congreso de renovación de cargos.



Caló, titular de la poderosa seccional porteña del sindicato y actual secretario de Interior del consejo directivo de la CGT elegido en noviembre último, no pudo renovar su mandato ante la embestida de varias seccionales opositoras.



El dirigente procuró renovar el cargo hasta 2026 con Brunelli como adjunto en representación del oficialismo, pero debió resignar sus pretensiones en manos de Furlán, exdiputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) , de la localidad bonaerense de Zárate-Campana, quien será acompañado por aquel dirigente.



Las fuentes gremiales aseguraron a Télam que Caló "no pudo sobreponerse al gran malestar existente en las bases de varias seccionales a partir de la realidad salarial y social por la que atraviesan los trabajadores metalúrgicos, en especial durante los últimos años", y aventuraron que al veterano dirigente "le será muy difícil ahora fundamentar su permanencia en el consejo directivo de la CGT".



Recientemente, por ejemplo, Adrián Pérez -de 49 años- se había impuesto por algo más de 200 votos al histórico dirigente Francisco Gutiérrez, quien condujo la seccional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela durante 38 años.



"Hubo un silencioso y trabajoso entramado político-gremial durante tiempo entre varias seccionales del interior y del Gran Buenos Aires (GBA), disconformes y descontentas con la realidad salarial y social por la que atraviesan las bases metalúrgicas, por lo que Caló no tuvo más salida que negociar su retiro", sostuvieron algunas fuentes gremiales de la UOM consultadas por Télam.



La inesperada salida del histórico dirigente metalúrgico porteño, quien sucedió en la conducción al otrora poderoso titular de la UOM nacional y de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Lorenzo Mariano Miguel, se produjo hoy en el contexto del Congreso Nacional gremial realizado en la filial metropolitana.



En la sede sindical de Hipólito Yrigoyen al 4100 deliberaron los dirigentes metalúrgicos de las 54 seccionales -que hace algunas semanas ya habían elegido a sus nuevas conducciones- luego de lo cual los integrantes del Colegio Electoral, con el acuerdo del retiro de Caló ya firmado, eligieron por el voto directo y secreto a los 11 integrantes del Secretariado Nacional de la UOM.



Por primera vez en la historia la poderosa seccional porteña y la de Vicente López, que lidera Emiliano Gallo, no integran el Secretariado Nacional del gremio.



"Caló podría haber presentado lista en el Congreso Nacional, pero no quiso divisiones y aceptó dar un paso al costado para preservar la unidad", señalaron los voceros, quienes admitieron que "hay mucha bronca y malestar en las bases".



Francisco Abel Furlán, quien mantiene estrechos lazos con el kirchnerismo -al igual que los dirigentes Daniel Daporta (Avellaneda), Pérez (Quilmes) y Diego Espeche (San Miguel)- es titular de la seccional Campana-Zárate de la UOM y, hace algunos días, renovó su mandato, en tanto Brunelli conduce la filial San Nicolás y también fue reelecto al frente de la Lista Verde, por lo que comenzará su 12° período local y es además legislador provincial por la segunda sección electoral bonaerense.



La seccional San Juan no realizó los comicios de renovación de autoridades, ya que de forma oportuna fue intervenida por la UOM nacional, en tanto en la filial Morón fueron de forma directa suspendidos por decisión de la justicia.



Caló ocupó la titularidad del gremio nacional desde octubre de 2004, y todas las fuentes gremiales consultadas por esta agencia advirtieron que "es inestable ahora su posición en la CGT, ya que la secretaría de Interior que mantiene en el consejo directivo no es propia sino que pertenece al gremio, que podría reemplazarlo".



Furlán se impuso en el Congreso por mayoría de los 290 electores al frente de la Lista Verde-Agrupación José Ignacio Rucci, y fue diputado nacional entre 2015-19.



El nuevo binomio de conducción -Brunelli también era el adjunto de Caló- será acompañado por Osvaldo Lobato (San Martín) como secretario Administrativo; Diego Espeche (San Miguel) en Organización; José Ortiz (Santa Fe) en Tesorería; Enrique Salinas (La Plata) en la Protesorería; Rubén Urbano (Córdoba) en Prensa, Comunicación y Cultura y Esteban Cabello (La Matanza) en Internacionales.



"Fue una puñalada trapera la que sufrió Caló. Pero este es el mundo gremial y es lo que hay. Todos se reacomodan", señaló un dirigente porteño del caloísmo.



Al ser consultado por qué Brunelli -exadjunto de Caló- logró permanecer en el cargo en el nuevo período junto a Furlán y no fue en cambio también desplazado, el vocero aseguró: "Es imposible. El es casi una referencia bíblica en la UOM".